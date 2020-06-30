Порошенко сегодня не придет на допрос в Госбюро расследований

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Игорь Головань.
"Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", – отметил Головань.
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