ПОЛИТИКА Short News

Порошенко сегодня не придет на допрос в Госбюро расследований

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко не пойдет на допрос в Государственное бюро расследований 30 июня.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Игорь Головань. "Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", – отметил Головань. https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/4646418442050617

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