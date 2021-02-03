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Портал RegioNews опубликовал рейтинг глав ОГА, назначенных Зеленским

В рейтинг агентства вошли 47 действующих и бывших руководителей областных государственных администраций, которых назначал президент Украины Владимир Зеленский.

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Глав областей оценивали по таким критериям, как нескандальность, эффективность, некоррупционность и договороспособность
Глав областей оценивали по таким критериям, как нескандальность, эффективность, некоррупционность и договороспособность
Фото: depositphotos.com

Агентство RegioNews составило рейтинг председателей областных государственных администраций, которых назначил за время своей каденции президент Украины Владимир Зеленский.

В рейтинг вошло 47 действующих и бывших руководителей областных государственных администраций. Глав областей оценивали по таким критериям, как нескандальность, эффективность, некоррупционность и договороспособность.

Список лучших губернаторов возглавил теперешний премьер-министр Денис Шмыгаль, который с августа 2019 года по февраль 2020-го был главой Ивано-Франковской ОГА, вторую и третью строчки рейтинга занимают нынешние руководители Запорожской ОГА Александр Старух и Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Абсолютный антирекорд в десятке худших глав ОГА показал экс-глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, он занимал пост главы области с ноября 2019 года по июнь 2020-го. В конце пребывания на должности чиновника задержали: по информации Национального антикоррупционного бюро Украины, он готовился получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

В топ-10 худших глав ОГА – Михаил Бно-Айриян (экс-глава Киевской ОГА), Александр Стадник (бывший руководитель Николаевской области) и Виталий Туринок (экс-руководитель Запорожской области).

Полный рейтинг председателей областных государственных администраций выглядит так:

Источник: ratingoda.regionews.ua
Источник: ratingoda.regionews.ua

Теги: рейтинг, Андрей Баль, Владимир Зеленский, чиновники, губернатор, облгосадминистрация, регионы, Денис Шмыгаль, Михаил Бно-Айриян, Виталий Туринок, Александр Стадник, Андрей Балонь, Олег Синегубов
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