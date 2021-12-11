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Портнов заявил, что американские санкции против него противоречат принципам, которые декларируют сами США

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Портнов вернулся в Украину в 2019 году
Портнов вернулся в Украину в 2019 году
Фото: Андрей Портнов / Telegram

Попавший под санкции США бывший первый заместитель главы Администрации Президента Украины Андрей Портнов заявил "Стране", что Вашингтон сделал это без объяснения. Его комментарий издание опубликовало 11 декабря в Telegram.

"Решение о санкциях я считаю противоречащим тем принципам, которые декларируют сами США. Нет ни объяснения причин, ни возможности мне защитить и отстоять свою позицию в состязательном процессе. Причины введения санкций – моя общественная и правозащитная деятельность в Украине, а также моя гражданская позиция. Я никогда не скрывал, что выступаю за государственный суверенитет страны и против того, чтобы Украиной управляли извне", – сказал Портнов.

Он считает, что санкции против него были инспирированы структурами, которые в Украине "работают на иностранные государства, выступая фактически в качестве их агентов".

"Санкции против меня вводятся не впервые. Я уже был под санкциями Евросоюза, которые затем были отменены судом ЕС с выплатой мне компенсаций", – подчеркнул Портнов.

Портнов заявил также, что его благотворительный фонд, в отношении которого Соединенные Штаты ввели санкции, "не совершил ни одного платежа, кроме помощи украинским больницам в период начала пандемии".

Контекст:

Портнов был советником беглого четвертого президента Украины Виктора Януковича и отвечал за юридическое обеспечение его деятельности. С апреля 2010 года по апрель 2011-го он был заместителем главы АП, а в январе – феврале 2014 года – первым замглавы этого ведомства. После Революции достоинства Портнов выехал за границу, в Украину он вернулся в мае 2019 года.

Портнов является автором большинства заявлений, по которым в Украине открыты уголовные производства в отношении пятого президента Петра Порошенко.

9 декабря США ввели санкции против Портнова за взяточничество в судебном и правоохранительном аппарате Украины, использование своего влияния для подкупа в украинских судах, а также за "подрыв усилий по реформированию".

Теги: США, санкции, Андрей Портнов
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