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Послы "Группы семи" указали Украине, каких ждут реформ

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Шмыгаль обсудил с послами G7 "ключевые темы и реформы"
Шмыгаль обсудил с послами G7 "ключевые темы и реформы"
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Послы "Группы семи" рассказали, какие шаги хотят увидить от Украины. Ожидания G7 послы опубликовали в совместном аккаунте в Twitter после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 1 августа.

"Прозрачность и подотчетность являются решающими для того, чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции", – говорится в сообщении послов.

Также они подчеркнули, что ожидают от Украины ряда шагов в антикоррупционной сфере. В частности, они отмечают, что важно своевременно избрать нового главу Национального агентства по предотвращению коррупции, восстановить систему декларирования имущества и отчетности финансирования политических партий, а также усилить антикоррупционные институции, такие как САП и АРМА. 

"Также призываем принять законы, которые обеспечат сильный и независимый Антимонопольный комитет и улучшат корпоративное управление предприятий в государственной собственности в соответствии со стандартами ОЭСР", – сказано в заявлении. 

Послы добавили, что разделяют мнение о необходимости начинать подготовку к конференции по восстановлению Украины на 2024 год в Германии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отмечал, что на встрече с послами 1 августа обсудил ключевые темы и реформы, направленные на укрепление Украины. В частности, восстановление, конфискацию замороженных российских активов, подготовку к отопительному сезону, зерновую инициативу, ЗАЭС.

Контекст:

В G7 входят США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Япония. 

Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". 

Теги: Россия, Германия, Украина, коррупция, реформы, Большая семерка, Антимонопольный комитет, САП, реформа, имущество, АРМА, Денис Шмыгаль, восстановление, ЗАЭС
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