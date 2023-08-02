Послы "Группы семи" указали Украине, каких ждут реформ

"Прозрачность и подотчетность являются решающими для того, чтобы привлечь частный сектор к восстановлению и реконструкции", – говорится в сообщении послов.

Также они подчеркнули, что ожидают от Украины ряда шагов в антикоррупционной сфере. В частности, они отмечают, что важно своевременно избрать нового главу Национального агентства по предотвращению коррупции, восстановить систему декларирования имущества и отчетности финансирования политических партий, а также усилить антикоррупционные институции, такие как САП и АРМА.

"Также призываем принять законы, которые обеспечат сильный и независимый Антимонопольный комитет и улучшат корпоративное управление предприятий в государственной собственности в соответствии со стандартами ОЭСР", – сказано в заявлении.

Послы добавили, что разделяют мнение о необходимости начинать подготовку к конференции по восстановлению Украины на 2024 год в Германии.

1/3#G7 Ambassadors met with @Denys_Shmyhal to follow up on the Ukraine Recovery Conference in * . To involve private sector in recovery and reconstruction of * , transparency and accountability are crucial. pic.twitter.com/m7SjplIrvp — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 1, 2023

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отмечал, что на встрече с послами 1 августа обсудил ключевые темы и реформы, направленные на укрепление Украины. В частности, восстановление, конфискацию замороженных российских активов, подготовку к отопительному сезону, зерновую инициативу, ЗАЭС.