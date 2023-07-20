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В ноябре Япония хочет провести встречу глав МИД G7 – СМИ

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В этом году в G7 председательствует Япония
В этом году в G7 председательствует Япония
Фото: depositphotos.com

В ноябре в Японии может состояться встреча "Группы семи" на уровне министров иностранных дел. Об этом 19 июля сообщило агентство Kyodo News со ссылкой на источники в японском правительстве.

Если встреча состоится, это будет вторая встреча G7 в этом году, пока председательствует Япония, отмечает СМИ.

Продолжающаяся агрессия РФ против Украины и приостановка страной-агрессором "зернового соглашения" требуют демонстрации "сплоченного ответа" G7, говорится в материале.

Также на встрече главы МИД стран "Большой семерки" могут обсудить долгосрочные гарантии безопасности для Украины, в частности, меры поддержки, а также обмен информацией и реагирование на кибератаки.

Кроме того, как пишет агентство, в планах достигнуть договоренности по поводу того, как ситуация в Украине продолжает влиять на энерго- и продовольственное снабжение стран, в частности, на те, которые развиваются. Ожидается и обсуждение мер по усилению санкций против страны-агрессора России и предотвращению уклонения от санкций.

Контекст:

В G7 входят США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Япония. 

Страны G7 12 июля приняли декларацию о поддержке Украины с гарантиями безопасности на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Документ продемонстрировал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида, чья страна в 2023 году председательствует в "Большой семерке". СМИ сообщали, что декларацию, вероятно, также подпишут Польша и Румыния.

В тот же день к гарантиям безопасности для Украины от G7 присоединились пять стран Северной Европы – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия.

12 июля после завершения саммита премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что его страна присоединится к странам G7 в предоставлении долгосрочных гарантий безопасности для Украины.

Теги: Россия, Украина, Япония, санкции, Большая семерка, саммит G7, безопасность
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