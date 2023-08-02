Посол США в Украине об обстрелах: Россия не стремится к миру и не думает о безопасности гражданского населения

"Дома. Порты. Зернохранилища. Исторические здания. Мужчины. Женщины. Дети. Круглосуточные усиленные российские удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения и не обращает внимания на людей во всем мире, которые полагаются на еду из Украины", – написала она.

Будинки. Порти. Зерносховища. Історичні будівлі. Чоловіки. Жінки. Діти. Цілодобові посилені російські удари по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону в черговий раз дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, не думає про безпеку цивільного населення та не зважає на людей у всьому… — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 2, 2023