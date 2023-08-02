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Посол США в Украине об обстрелах: Россия не стремится к миру и не думает о безопасности гражданского населения

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Бринк перечислила гражданские объекты Украины, по которым бьет РФ
Бринк перечислила гражданские объекты Украины, по которым бьет РФ
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Действия страны-агрессора России в Украине доказывают, что ей мир не нужен. Об этом 2 августа заявила в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Дома. Порты. Зернохранилища. Исторические здания. Мужчины. Женщины. Дети. Круглосуточные усиленные российские удары по Кривому Рогу, Харькову, Киеву, Херсону в очередной раз дают понять, что Россия не стремится к миру, не думает о безопасности гражданского населения и не обращает внимания на людей во всем мире, которые полагаются на еду из Украины", – написала она.

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские оккупанты регулярно обстреливают украинскую гражданскую инфраструктуру.

В июле 2023 года, после завершения срока действия Черноморской зерновой инициативы, страна-агрессор усилила обстрелы морских портов Украины. Пострадали, в частности, Одесса, Рени и Измаил.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, посол США, дети, обстрелы, страна-агрессор, женщины, инфраструктура, Бриджит Бринк, российские оккупанты
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