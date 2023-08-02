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После российского обстрела дунайского порта Измаил подскочили цены на зерно. Ермак объяснил, что РФ нужен голод

Reuters сообщило о подорожании пшеницы на товарной бирже Чикаго на 5 процентов
Reuters сообщило о подорожании пшеницы на товарной бирже Чикаго на 5 процентов
Фото: pixabay.com

После произошедшего ночью 2 августа обстрела страны-агрессора РФ инфраструктуры в расположенном на Дунае городе Измаил Одесской области мировые цены на пшеницу выросли на Чикагской товарной бирже сразу на 5 процентов. Об этом сообщает Reuters.

Агентство объясняет, что цены на зерно подскочили из-за опасений, что с рынка может уйти один из ведущих мировых экспортеров – Украина.

В результате обстрела Измаила, обращает внимание Reuters, были повреждены по меньшей мере два хранилища с зерном, а источники агентства в отрасли рассказали, что операции в порту Измаила были приостановлены.

Ситуацию с подорожанием зерна прокомментировал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Атака россиян на порт Измаила привела к скачку мировых цен на продовольствие. Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 6,5%. Россиянам нужен голод в странах глобального Юга. Это системные действия террористов", – написал он.

Контекст:

В Одесской области в ночь на 2 августа российские оккупанты с использованием дронов-камикадзе Shahed атаковали объекты портовой и промышленной инфраструктуры, сообщали в обладминистрации. Пострадал Измаил.

В областной прокуратуре уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения, а также "существенно разрушено" трехэтажное здание морвокзала.

Президент Украины Владимир Зеленский после обстрела подчеркнул, что противник в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Украины. "Российские террористы снова били по портам, по зерну, по глобальной продовольственной безопасности. [...] Мир должен реагировать. Когда мишенью являются гражданские порты, когда террористы сознательно разрушают даже элеваторы, это угроза всем на всех континентах. Россию можно и нужно остановить", – отметил он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: цены, экспорт, Измаил, обстрелы, пшеница, разрушения, Андрей Ермак, российские оккупанты, зерно, россияне
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