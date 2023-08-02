После российского обстрела дунайского порта Измаил подскочили цены на зерно. Ермак объяснил, что РФ нужен голод

Reuters сообщило о подорожании пшеницы на товарной бирже Чикаго на 5 процентов Фото: pixabay.com

Агентство объясняет, что цены на зерно подскочили из-за опасений, что с рынка может уйти один из ведущих мировых экспортеров – Украина.

В результате обстрела Измаила, обращает внимание Reuters, были повреждены по меньшей мере два хранилища с зерном, а источники агентства в отрасли рассказали, что операции в порту Измаила были приостановлены.

Ситуацию с подорожанием зерна прокомментировал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Атака россиян на порт Измаила привела к скачку мировых цен на продовольствие. Цены на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 6,5%. Россиянам нужен голод в странах глобального Юга. Это системные действия террористов", – написал он.