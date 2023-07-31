МИД Украины: РФ после выхода из "зерновой сделки" уничтожила около 180 тыс. т украинского зерна, повредила 26 объектов портовой инфраструктуры и пять судов

Отмечается, что оккупанты кроме уничтоженного зерна повредили 26 объектов портовой инфраструктуры Украины и пять гражданских судов.

"Мы должны остановить российские "голодные игры" и обеспечить глобальную продовольственную безопасность сейчас", – отметили в МИД Украины.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.

Россия объявила все корабли, идущие в украинские порты, "законными военными целями" как потенциальных перевозчиков военных грузов и несколько дней подряд обстреливала инфраструктуру юга Украины, обеспечивающую работу "зернового коридора".

В результате одного из российских ударов по порту Черноморск было уничтожены 60 тыс. т зерна, проинформировали в Минагрополитики. Для полноценного восстановления пострадавших в результате атаки объектов понадобится не менее года, добавили в ведомстве.