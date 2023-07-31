В ОК "Юг" объяснили, зачем РФ обстреливает Змеиный

Бомбардировки района острова Змеиный могут быть направлены на демонстрацию Россией собственного присутствия там, считает Гуменюк Фото: dpsu.gov.ua

Оккупанты за этот месяц уже трижды атаковали Змеиный, последний раз – ночью 30 июля, когда сбросили бомбы на остров.

"Это означает некий месседж о господстве в Черном море, – прокомментировала Гуменюк. – Напомню, что они предупреждали все гражданские суда, что будут воспринимать их как военную цель в случае, если те захотят идти в порты Украины. А остров Змеиный и акватория вокруг него – это такой узел морских транспортных путей, где возможна ориентация судна и перенаправление в том числе на порты Украины. Бомбардировки района вокруг острова как раз могут быть направлены на демонстрацию собственного присутствия, силы и контроля ситуации в акватории северно-западной части Черного моря".

Гуменюк уточнила: украинские морские порты сейчас по прямому назначению не работают, а район закрыт для судоходства.

"Выхода и захода в морские порты Украины сейчас нет, инфраструктура, которую враг пытался повредить, подверглась определенным разрушениям, но она восстанавливается", – добавила спикер.