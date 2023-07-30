Оккупанты третий раз за месяц атаковали остров Змеиный, сбросив две авиабомбы – ОК "Юг"

"Ночью враг прибег к воздушным атакам. Тактической авиацией в Черном море в третий раз в этом месяце атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", – говорится в сообщении.

Помимо этого, с восточного побережья Азовского моря противник пытался атаковать ударными беспилотниками Shahed-136 аграрные предприятия в Херсонской и Днепропетровской областях. Все вражеские дроны были уничтожены.

"Обломки упали на территорию одной из агрофирм. Возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали", – подчеркнули в командовании.

13 июля оккупанты также атаковали Змеиный, сбросив фугасную авиабомбу. За пять суток до российского авиаудара Змеиный посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства почтил там память защитников острова.