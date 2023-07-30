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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты третий раз за месяц атаковали остров Змеиный, сбросив две авиабомбы – ОК "Юг"

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Змеиный был освобожден от оккупантов прошлым летом
Змеиный был освобожден от оккупантов прошлым летом
Фото: БРАТЧУК / Telegram

Российские оккупанты третий раз за этот месяц атаковали остров Змеиный. Об этом 30 июля в Facebook сообщило оперативное командование "Юг".

"Ночью враг прибег к воздушным атакам. Тактической авиацией в Черном море в третий раз в этом месяце атаковал Змеиный, забросив в районе острова две авиабомбы неустановленного образца", – говорится в сообщении.

Помимо этого, с восточного побережья Азовского моря противник пытался атаковать ударными беспилотниками Shahed-136 аграрные предприятия в Херсонской и Днепропетровской областях. Все вражеские дроны были уничтожены.

"Обломки упали на территорию одной из агрофирм. Возник пожар зернового хранилища, который оперативно потушили. Повреждены складские помещения. Люди не пострадали", – подчеркнули в командовании.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid02Q2HaySNmREYLyCwdALFWjmVzJMRLWGdKa77jE3ecX9n1GnVN9uPCDKpXBMc82RJtl

13 июля оккупанты также атаковали Змеиный, сбросив фугасную авиабомбуЗа пять суток до российского авиаудара Змеиный посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства почтил там память защитников острова.

Контекст:

Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск. 

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, беспилотники, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, остров Змеиный, российские оккупанты
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