Оккупанты на рассвете сбросили на Змеиный фугасную авиабомбу – ОК "Юг"

"На рассвете с применением тактической авиации враг атаковал остров Змеиный, сбросив фугасную авиабомбу", – говорится в сообщении.

Других подробностей обстрела в ОК "Юг" не привели.

Кроме этого, тактическую авиацию оккупанты применяли в Бериславском районе Херсонской области.

"По поселку Казацкое снова вчера отработали управляемыми авиабомбами, разрушив частные дома. Обошлось без жертв", – отметили в пресс-центре.

Контекст:

Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск.

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.