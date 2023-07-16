"Дебилы". В украинской разведке процитировали Лаврова, комментируя авиаудар оккупантов по пустому острову Змеиный

Никакой военной целесообразности в ударах по деоккупированном 30 июня прошлого года острову Змеиный не было, отметили в ГУР Минобороны Украины Фото: Андрій Єрмак / Telegram

О том, что оккупанты на рассвете с применением тактической авиации атаковали Змеиный, сбросив фугасную авиабомбу, проинформировало ОК "Юг" ВСУ.

"Здесь можно только процитировать, прости Господи, [главу МИД страны-агрессора РФ Сергея] Лаврова: "Дебилы", – сказал Юсов в эфире "Freeдом".

По его словам, "никакой военной целесообразности в этих ударах не было".

"Остров находится под полным огневым контролем Украины… Там не дислоцировались ни вооружение, ни личный состав. Но понятно, что везде, где есть украинский флаг, русские видят огромную угрозу для себя. Наверное, только с этим можно связывать", – отметил Юсов.

За пять суток до российского авиаудара Змеиный посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства почтил там память защитников острова.