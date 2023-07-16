"Дебилы". В украинской разведке процитировали Лаврова, комментируя авиаудар оккупантов по пустому острову Змеиный

О том, что оккупанты на рассвете с применением тактической авиации атаковали Змеиный, сбросив фугасную авиабомбу, проинформировало ОК "Юг" ВСУ.
"Здесь можно только процитировать, прости Господи, [главу МИД страны-агрессора РФ Сергея] Лаврова: "Дебилы", – сказал Юсов в эфире "Freeдом".
По его словам, "никакой военной целесообразности в этих ударах не было".
"Остров находится под полным огневым контролем Украины… Там не дислоцировались ни вооружение, ни личный состав. Но понятно, что везде, где есть украинский флаг, русские видят огромную угрозу для себя. Наверное, только с этим можно связывать", – отметил Юсов.
За пять суток до российского авиаудара Змеиный посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства почтил там память защитников острова.
Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск.
Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.
В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.
7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.