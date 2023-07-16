ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Дебилы". В украинской разведке процитировали Лаврова, комментируя авиаудар оккупантов по пустому острову Змеиный

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Никакой военной целесообразности в ударах по деоккупированном 30 июня прошлого года острову Змеиный не было, отметили в ГУР Минобороны Украины
Никакой военной целесообразности в ударах по деоккупированном 30 июня прошлого года острову Змеиный не было, отметили в ГУР Минобороны Украины
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Freeдом" прокомментировал атаку российских оккупантов на остров Змеиный утром 13 июля. Видеозапись эфира от 16 июля опубликована в YouTube ТСН.

О том, что оккупанты на рассвете с применением тактической авиации атаковали Змеиный, сбросив фугасную авиабомбу, проинформировало ОК "Юг" ВСУ.

"Здесь можно только процитировать, прости Господи, [главу МИД страны-агрессора РФ Сергея] Лаврова: "Дебилы", – сказал Юсов в эфире "Freeдом".

По его словам, "никакой военной целесообразности в этих ударах не было".

"Остров находится под полным огневым контролем Украины… Там не дислоцировались ни вооружение, ни личный состав. Но понятно, что везде, где есть украинский флаг, русские видят огромную угрозу для себя. Наверное, только с этим можно связывать", – отметил Юсов.

За пять суток до российского авиаудара Змеиный посетил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства почтил там память защитников острова.

Контекст:

Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск. 

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.

Теги: Россия, Украина, Сергей Лавров, МИД России, разведка, Андрей Юсов, авиаудар, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, остров Змеиный, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
"Она тот, кто безумно ждет и желает". Подоляк рассказал о своей жене и показал их новое совместное фото
Галина ГРИШИНА
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото
Галина ГРИШИНА
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Певица Луна сообщила, что вскоре во второй раз станет матерью
Галина ГРИШИНА
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Мендель: Рассказать об интимных отношениях с Зеленским? Это самая примитивная выдумка, очень похожая на российскую тактику
Галина ГРИШИНА
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
"На прошлой неделе был грех". Кулеба рассказал, почему никогда не завтракает, за сколько минут съедает свой обед и как грешит по ночам
Галина ГРИШИНА
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
Галина ГРИШИНА
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото
Галина ГРИШИНА
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
Галина ГРИШИНА
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
Галина ГРИШИНА
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Галина ГРИШИНА
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сотрудники почты были шокированы". 11-летняя украинка выслала Залужному подарок на адрес Минобороны. Он получил презент и сделал фото (396120)
2
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны (246463)
3
Экс-жена Кацурина в день объявления о его свадьбе с Дорофеевой сделала пост о маленьком сыне от него (235909)
4
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с женой президента Южной Кореи выбрала костюм от украинского производителя. Фото (121523)
5
"Мы долго ждали это чудо. Оно далось мне нелегко". 40-летняя экс-нардеп Залищук родила первенца спустя пять лет после свадьбы (121199)
6
Александре Зеленской – 19 лет. Близкая подруга дочери президента Украины рассказала о ее характере и отношениях в их семье. Фото (107195)
7
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото (94928)
8
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина (82934)
 
 
 
 