Киев и Загреб договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна

Переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись частично в дистанционном формате: Кулеба находится на самоизоляции после положительного теста на COVID-19 Фото: mfa.gov.ua

31 июля стороны провели переговоры во время визита Грлича-Радмана в Украину.

"Хорватский народ хорошо помнит цену свободы, за которую он боролся во время войны за независимость в 90-х годах. Сегодня Хорватия бок о бок с нами в борьбе за справедливое будущее не только Украины, но и всей Европы", – заявил Кулеба.

Он отметил, что договоренности касаются экспорта украинского зерна через порты на Дунае и Адриатическом море. Министры также обсудили подготовку к Международной донорской конференции по разминированию в Украине, которая состоится в Загребе в октябре, а также внедрение Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, уже поддержанной Хорватией.

"Хорватская сторона подтвердила готовность принять участие в воплощении целого ряда пунктов Формулы мира – по продовольственной безопасности, энергетической безопасности, восстановлению уважения к Уставу ООН и территориальной целостности Украины, достижению справедливости за российские преступления и предотвращению экоцида", – заявил глава МИД Украины.

В дипломатическом ведомстве проинформировали, что переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись частично в дистанционном формате: Кулеба находится на самоизоляции после положительного теста на COVID-19.

В ходе визита Грлич-Радман возложил цветы у Стены памяти погибших в российско-украинской войне на Михайловской площади в центре Киева. Он подчеркнул в Twitter, что его визит призван расширить поддержку и солидарность хорватского правительства с Украиной.