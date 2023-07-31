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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киев и Загреб договорились об использовании хорватских портов для экспорта украинского зерна

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Переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись частично в дистанционном формате: Кулеба находится на самоизоляции после положительного теста на COVID-19
Переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись частично в дистанционном формате: Кулеба находится на самоизоляции после положительного теста на COVID-19
Фото: mfa.gov.ua

Украина и Хорватия согласовали экспорт зерна из Украины через порты в Хорватии на Дунае и в Адриатическом море. Соответствующей договоренности достигли министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба с министром иностранных и европейских дел Хорватии Гордоном Грличем-Радманом, сообщает украинский МИД.

31 июля стороны провели переговоры во время визита Грлича-Радмана в Украину.

"Хорватский народ хорошо помнит цену свободы, за которую он боролся во время войны за независимость в 90-х годах. Сегодня Хорватия бок о бок с нами в борьбе за справедливое будущее не только Украины, но и всей Европы", – заявил Кулеба.

Он отметил, что договоренности касаются экспорта украинского зерна через порты на Дунае и Адриатическом море. Министры также обсудили подготовку к Международной донорской конференции по разминированию в Украине, которая состоится в Загребе в октябре, а также внедрение Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, уже поддержанной Хорватией.

"Хорватская сторона подтвердила готовность принять участие в воплощении целого ряда пунктов Формулы мира – по продовольственной безопасности, энергетической безопасности, восстановлению уважения к Уставу ООН и территориальной целостности Украины, достижению справедливости за российские преступления и предотвращению экоцида", – заявил глава МИД Украины.

В дипломатическом ведомстве проинформировали, что переговоры и пресс-конференция в Киеве состоялись частично в дистанционном формате: Кулеба находится на самоизоляции после положительного теста на COVID-19.

В ходе визита Грлич-Радман возложил цветы у Стены памяти погибших в российско-украинской войне на Михайловской площади в центре Киева. Он подчеркнул в Twitter, что его визит призван расширить поддержку и солидарность хорватского правительства с Украиной. 

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.

17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие".

В то же время президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-агрессора Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Гутерришу и Эрдогану продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без РФ.

В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.

После истечения срока действия соглашения Россия нанесла ряд ударов по портовым городам Украины, уничтожив сельскохозяйственную инфраструктуру и около 60 тыс. т зерна.

19 июля РФ заявила, что в связи с выходом из "зерновой сделки" она будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, потенциальными перевозчиками грузов военного назначения. 20 июля Министерство обороны Украины сообщило, что Украина с 21 июля будет рассматривать все суда, которые будут следовать по Черному морю в направлении морских портов страны-агрессора РФ и украинских морских портов на оккупированных территориях, как перевозящие грузы военного назначения. 

Теги: Украина, МИД Украины, экспорт, Хорватия, Дмитрий Кулеба, Гордан Грлич Радман, зерно
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