Президент Румынии назвал военным преступлением удар России по дунайской инфраструктуре Украины

"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае вблизи Румынии неприемлемы. Это военные преступления", – написал он.

Йоханнис подчеркнул, что агрессивные действия РФ "еще больше влияют на способность Украины предоставлять свои продукты питания нуждающимся в мире".

Russia's continued attacks against the Ukrainian * civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania * , are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA's capacity to transfer their food products towards those in need in the world. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) August 2, 2023

В июле Йоханнис от имени Румынии "решительно осудил" удар России по инфраструктуре украинского порта Рени в Одесской области на Дунае.