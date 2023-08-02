Президент Румынии назвал военным преступлением удар России по дунайской инфраструктуре Украины

"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае вблизи Румынии неприемлемы. Это военные преступления", – написал он.
Йоханнис подчеркнул, что агрессивные действия РФ "еще больше влияют на способность Украины предоставлять свои продукты питания нуждающимся в мире".
Russia's continued attacks against the Ukrainian * civilian infrastructure on #Danube, in the proximity of Romania * , are unacceptable. These are war crimes and they further affect UA's capacity to transfer their food products towards those in need in the world.— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) August 2, 2023
В июле Йоханнис от имени Румынии "решительно осудил" удар России по инфраструктуре украинского порта Рени в Одесской области на Дунае.
В Одесской области в ночь на 2 августа российские оккупанты с использованием дронов-камикадзе Shahed атаковали объекты портовой и промышленной инфраструктуры, сообщали в обладминистрации. Пострадал Измаил.
В областной прокуратуре уточнили в Facebook, что в результате российского обстрела повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения, а также "существенно разрушено" трехэтажное здание морвокзала.