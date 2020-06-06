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Посол Великобритании в Киеве: Украина кажется мне достаточно патриархальным обществом

Украинцы очень энергичные и креативные, в то же время они гораздо более религиозны, чем британцы. Такими наблюдениями поделилась посол Соединенного Королевства в Киеве Мелинда Симмонс.

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Симмонс: Люди в Украине имеют четкое представление, какой должна быть страна, в которой они хотят жить
Симмонс: Люди в Украине имеют четкое представление, какой должна быть страна, в которой они хотят жить
Фото: British Embassy Kyiv / Facebook

Украинское общество довольно патриархальное, считает посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс. Об этом она рассказала в интервью НВ, которое опубликовано 6 июня.

"В этой патриархальности есть определенные рис­ки для украинских женщин. Это не значит, что в Великобритании подобные проблемы решены, более того – женщины моего поколения, как я наблюдаю, часто исключены из экономической жизни. И, к сожалению, это типичная картина для многих стран", – сказала она.

За время каденции посол также обратила внимание на религиозность украинцев.

"В отличие от британцев украинцы более религиозны. Я часто вижу с утра людей, которые идут в церковь. И ситуация, когда полиция стоит у Лавры и не пускает верующих из‑за карантина, а люди все равно идут, для меня необычна", – отметила Симмонс.

Она призналась, что восхищена "духом и энергией украинцев".

"Люди здесь имеют четкое представление, какой должна быть страна, в которой они хотят жить. Такая энергия и понимание целей, а еще креативность, которую люди здесь демонстрируют сполна, – очень хорошие характеристики для общества. С ними легко и приятно работать, и, я думаю, после выхода Великобритании из ЕС наше сотрудничество за счет этих качеств украинцев только углубится", – считает дипломат.

Она находит крайне важным "рассказывать позитивные истории об Украине всему миру".

"До сих пор часто замечаю, что меня не понимают, когда я начинаю рассказывать об Украине в Великобритании. Мне постоянно нужно убеждать людей в том, что Украина – это не часть СССР, приводить множество примеров. Рассказывать обо всем, что произошло с Украиной за 30 лет независимости, чего стоила эта независимость и чем люди жертвовали ради нее", – подчеркнула посол.

Симмонс работает послом Соединенного Королевства в Киеве со 2 сентября 2019 года.

Теги: Украина, Великобритания, украинцы, женщины, Мелинда Симмонс, посол
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