Посол Великобритании анонсировала продолжение визовых переговоров между двумя странами через год

После того, как Великобритания выйдет из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. К переговорам по этому вопросу Украина и Британия вернутся через год, заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс в эфире "Сніданка з 1+1" заявила, что через год Великобритания продолжит визовые переговоры с Украиной.

"Когда мы подойдем к концу этого [переходного] периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной, и мы будем решать эти вопросы. Потом будем проводить переговоры – и торговые, и другие – с украинским правительством. Но это будет позже", – сказала посол.

По ее словам, украинский президент Владимир Зеленский издал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании потому, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом Европейского союза, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.

"Вопрос безвиза – это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ – это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась. После того, как мы выйдем из ЕС, визовый режим для украинцев продолжится. То есть не будет изменений – если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу", – добавила Симмонс.

В сентябре 2019 года украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко говорил, что Украина рассчитывает на введение безвизового режима с Великобританией. Пристайко отметил, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался, и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза.

По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

9 января 2020 года Палата общин окончательно утвердила условия Brexit. Палата лордов одобрила законопроект премьер-министра Бориса Джонсона 22 января.

23 января законопроект о выходе страны из Европейского союза подписала королева Великобритании Елизавета II.

24 января в Брюсселе президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

29 января Европейский парламент ратифицировал соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза большинством голосов.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС вступит в силу 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени.

Вступление в силу соглашения означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2021 года. В течение переходного периода Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза. Переходный период может быть продлен один раз на период до одного или двух лет, если обе стороны согласятся до 1 июля 2020 года.