Посольство Германии возобновляет работу в Киеве

Посольство Германии возвращается в Киев, но будет вести "ограниченную деятельность", сообщила министр Фото: Посольство Німеччини в Києві / Deutsche Botschaft Kiew / Facebook

"Сегодня мы также, пребывая тут, открываем снова наше посольство Германии в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Я очень рада, что я тут с госпожой послом Анкой Фельдгузен. Она меня сопровождает, и она будет дальше работать в вашем свободном городе", – сказала Бербок.

На ресурсах посольства пока нет информации о его формате работы в ближайшее время.