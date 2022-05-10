Посольство Германии возобновляет работу в Киеве

"Сегодня мы также, пребывая тут, открываем снова наше посольство Германии в Киеве. Сначала это будет ограниченная деятельность. Я очень рада, что я тут с госпожой послом Анкой Фельдгузен. Она меня сопровождает, и она будет дальше работать в вашем свободном городе", – сказала Бербок.
На ресурсах посольства пока нет информации о его формате работы в ближайшее время.
В конце марта – начале апреля в Киев начали возвращаться сотрудники посольств, которые были эвакуированы из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину или уже после начала военных действий.
2 мая президент Владимир Зеленский заявил, что уже 29 иностранных дипломатических представительств вернулись в Украину. После этого в Киев вернулось еще несколько дипмиссий.