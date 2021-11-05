Посольство Украины в США отреагировало на заявление о блокировании командировки делегации "Голоса"

В посольстве уверяют, что Министерство иностранных дел последовательно поддерживает деятельность нардепов и развитие международного межпарламентского взаимодействия.

"Посольство Украины в США, как и любое зарубежное дипломатическое учреждение Украины, обеспечивает рабочие поездки глав государств, государственных служащих, народных депутатов и общественных представителей Украины. Обязательным условием рабочих командировок для госслужащих является согласование и определение целей и задач рабочей поездки с Верховной Радой, Кабинетом Министров или Министерством иностранных дел (в зависимости от типа делегации). В то же время частные поездки госслужащих не сопровождаются и не организуются зарубежными дипломатическими учреждениями Украины", – говорится в комментарии.

В посольстве добавили, что дипломатические учреждения, чтобы обеспечить визит, используют средства из гобюджета, а "без официального согласования визита их выделение невозможно".