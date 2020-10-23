Потураев допустил раскол "Слуги народа" на несколько политсил

В составе "Слуги народа" есть левоцентристы, правоцентристы и те, кто ориентируется на президента Украины Владимира Зеленского. Отдельно действует группа бизнесменa Ильи Павлюка, заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев.

На следующие парламентские выборы в Украине от "Слуги народа" может пойти как минимум две политические силы. Об этом народный депутат Украины от этой фракции Никита Потураев рассказал в интервью LB.ua, которое вышло 22 октября.

"Не все так плачевно. Хотя перспективы партии "Слуга народа", я бы сказал, да, не туманны, они достаточно конкретны. Думаю, что на следующих выборах, если бы они состоялись, от "Слуги народа" пойдет не менее двух, а то и три силы", – заявил он.

Одна из них будет непосредственно "Слуга народа", а две или как минимум одна – новая сила. Депутат отметил, что в его фракции есть левоцентристы и правоцентристы.



"Группа [бизнесменa Ильи] Павлюка – это вообще отдельно, они не касаются ни левого центра, ни правого центра. Да, есть левоцентристы, правоцентристы, есть те, кто ориентируется непосредственно на президента [Украины Владимира Зеленского]. И здесь как он им скажет, так они и будут себя позиционировать. Скажет, что теперь мы социалисты, значит, будут социалистами. Скажет, что теперь снова либертарианцы, будут снова либертарианцами", – подчеркнул нардеп.

По его словам, в "Слуге народа" есть "группа Коломойского" из 40–45 депутатов.

"У нас в целом 245 "штыков". Вычитаем 45. Получаем 200. В такой ситуации нужна коалиция", – сказал он.

Издание "Украинская правда" сообщало, что Коломойский угрожал вывести своих людей из фракции "Слуга народа", так как хочет, чтобы президент Зеленский заручился поддержкой группы "За майбутнє", а депутат Игорь Палица занял кресло премьера или вице-премьера.

Сам Коломойский сказал журналистам, что не хочет, чтобы Палица становился премьером.



"То, что вы говорите, – ложь. Это фантастика. Да, монобольшинства де-факто нет. Но зачем мне, как вы говорите, что-то расшатывать? И я не хочу, чтобы Палица стал премьером. При де-факто президентской модели управления премьер-министр – это технический человек. Это самоубийство и человеческое, и политическое. Я не могу товарищу такого желать", – сказал он.

Потураев говорил, что после местных выборов фракция "Слуга народа" может образовать коалицию с несколькими партиями, в том числе с группой "За майбутнє" и "Батьківщиною".

В состав фракции "Слуга народа" входит 246 депутатов.