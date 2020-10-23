Потураев рассказал, с кем "Слуга народа" может образовать коалицию

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Никита Потураев допустил, что его фракция после местных выборов может образовать коалицию с группой "За майбутнє" и "Батьківщиною".

Потураев: Буду ли я лично в коалиции с группой "За майбутнє"? Я вот не уверен Фото: Никита Потураев / Facebook

После местных выборов фракция "Слуга народа" может образовать коалицию с несколькими партиями, в том числе с группой "За майбутнє" и "Батьківщиною". Такое мнение выразил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев в интервью LB.ua, которое вышло 22 октября.

"В медиа уже заговорили о возможном принуждении к коалиции с группой "За майбутнє" Игоря Валерьевича [Коломойского]. Возможно, что и "Батьківщина" неофициально была бы в такой коалиции или голосовала вместе с ней. Но есть очень хороший вопрос. А согласны ли все на такую коалицию? Буду ли я лично в коалиции с группой "За майбутнє"? Я вот не уверен", – заявил он.

При этом нардеп сказал, что если цель данной коалиции – "защита конкретного гражданина [Коломойского] от американской Фемиды, Федерального бюро расследований США", это точно не та политическая цель, которую он готов поддерживать.

"И я не один такой. Если подобное предложение таки "прилетит" в Раду, посмотрим вообще, сколько человек во фракции это поддержит", – добавил Потураев.

Выбор у "Слуги народа" союзников невелик, считает нардеп

"Если не "За майбутнє" и "Батьківщина", то ЕС и "Голос"? Но такая ситуация сложная для президента. С точки зрения выборов. Поэтому он будет выбирать. Или роспуск парламента", – резюмировал он.

Народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Рады по вопросам государственной власти Александр Качура говорил, что после местных выборов в Украине будет невозможно избежать объединения "Слуги народа" и ОПЗЖ.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", проведенному 16–19 октября, среди тех, кто определился и однозначно готов прийти на выборы, 16,7% поддерживают партию "Слуга народа", 13,5% – ОПЗЖ, 13,2% – "Европейскую солидарность", 8,6% планируют проголосовать за "Батьківщину". Замыкает пятерку лидеров партия "За майбутнє", которую поддерживают 7,4% респондентов.