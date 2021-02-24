Позиция обвинения в деле Стерненко полностью обоснованна – прокуратура

Прокурор Одесской области Сергей Костенко считает недопустимым давление на суд, вынесший приговор для одесского активиста Сергея Стерненко.

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года Фото: EPA

Прокурор Одесской области Сергей Костенко считает, что позиция обвинения в деле активиста Сергея Стерненко полностью обоснованна. Об этом он заявил 23 февраля, видео опубликовано на странице Костенко в Facebook.

"Суд вынес приговор на основании предъявленного прокуратурой обвинения, которое мы смогли в общем процессе, как требует действующее законодательство, доказать. Cуд принял обвинительное заключение, которое пока не вступило в законную силу. Оно должно быть исследовано, согласно законодательству, в апелляционном и кассационном порядке", – сказал прокурор.

Он отметил, что в деле есть показания потерпевшего, протоколы осмотра места происшествия. По словам Костенко, были проведены судебные экспертизы, доказывающие доводы, которые указаны в обвинительном заключении.

Прокурор Одесской области заявил, что акции протеста и давление на суд недопустимы.

Вечером 23 февраля в Киеве и других городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко. Сторонники активиста объявили о бессрочной акции протеста до его освобождения.

23 февраля суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.