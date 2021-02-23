Сторонники Стерненко объявили бессрочную акцию протеста до его освобождения

В заявлении, опубликованном на странице одесского активиста Сергея Стерненко, которого Приморский суд Одессы приговорил сегодня к семи годам лишения свободы, от его имени поблагодарили всех, кто собрался на митинги.

Одесский активист Сергей Стерненко поблагодарил украинцев, которые вышли 23 февраля на улицы своих городов, чтобы поддержать его. Заявление от имени Стерненко опубликовано на его странице в Facebook.

"Сегодня нам удалось собрать многотысячные акции по всей Украине и за рубежом. Сейчас мы будем оставаться на Банковой столько, сколько нужно. Однако власть не до конца поняла, что времена бесправия и произвола заканчиваются", – отметили в посте.

Сторонники Стерненко объявили бессрочную акцию протеста, которая продлится до того момента, пока активист не будет на свободе.

"Вы нужны в Киеве. Суббота, 12.00, Офис президента. Сегодня семь лет дали каждому из нас", – подчеркнули в сообщении.

23 февраля Приморский суд Одессы суд назначил экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форт-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.