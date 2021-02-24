Во время cтычек под Офисом президента на акции в поддержку Стерненко ожоги глаз получили почти 30 полицейских

Участники акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко под Офисом президента Украины использовали газовые баллончики и файеры. Они устраивали словесные перепалки, которые перерастали в столкновения, сообщили в киевской полиции.

В Киеве на улице Банковой во время акции протеста сторонников одесского активиста Сергея Стерненко пострадали 27 правоохранителей. Об этом рассказали в полиции Киева 23 февраля.

По оценкам полиции, под Офисом президента собрались более 2 тыс. человек, за порядком следили полицейские и военнослужащие Нацгвардии.

Участники акции использовали газовые баллончики и файеры. На замечания полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и нацгвардейцев. Им оказывают медицинскую помощь, отметили в столичной полиции.

В связи с событиями на Банковой следователи полиции Киева начали уголовное производство, 24 активных участников акции доставили в управление полиции. У них взяли объяснения и отпустили.