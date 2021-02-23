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Зеленский предлагал Стерненко должность в СБУ – СМИ

По данным источника "Украинской правды" в окружении президента Украины Владимира Зеленского, глава государства предлагал активисту Сергею Стерненко должность в одесском управлении СБУ.

По данным УП, в 2019 году Зеленский предлагал Стерненко работу в одесском управлении СБУ
По данным УП, в 2019 году Зеленский предлагал Стерненко работу в одесском управлении СБУ
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Президент Владимир Зеленский предлагал одесскому активисту, экс-лидеру одесского "Правого сектора" Сергею Стерненко должность в Службе безопасности Украины. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

Сегодня после оглашения приговора по делу о похищении депутата Стерненко заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследования дел о нападениях на него будут проведены.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель утверждает, что Зеленский не предлагал Стерненко никаких должностей, "поскольку такие предложения не являются частью модели социальных лифтов, которые президент считает лучшей моделью отбора профессионалов на должности".

Адвокат Стерненко по другому делу, партнер юридической фирмы "Миллер" Маси Найем назвал слова Мендель неправдой. По словам Найема, он лично и еще как минимум 10 человек были на встрече, на которой Зеленский предлагал Стерненко должность. В комментарии "Украинской правде" Найем уточнил, что речь шла о должности в одном из правоохранительных органов". Он добавил, что встреча эта была в июне 2019 года и на ней присутствовал в то время руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

В то же время другой источник сообщил изданию, что речь идет о должности в одесском управлении СБУ.

23 февраля суд назначил Стерненко и активисту Руслану Демчуку по семь лет и три месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Суд постановил взять активиста под стражу в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форт-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко. Последний отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.

Теги: СБУ, Одесса, Одесская область, Владимир Зеленский, Сергей Стерненко, Маси Найем, Андрей Богдан, Юлия Мендель
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