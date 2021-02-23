"Зеленский сдал суды в аренду". Порошенко объяснил приговор Стерненко влиянием прежних властей

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко считает, что обвинительный приговор одесскому активисту Сергею Стерненко является следствием влияния прокремлевских сил на президента Владимира Зеленского.

Порошенко: Это следствие влияния команды Януковича – Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду Фото: Петро Порошенко / Facebook

Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко заявил на своей странице в Facebook, что одесского активиста Сергея Стерненко осудили за то, что он защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию "Новороссии".

"Признаком времени стали преследования патриотов, волонтеров, ветеранов. Это следствие влияния команды Януковича – Портнова (экс-президента Украины Виктора Януковича и замглавы Администрации Президента при нем Андрея Портнова. – "ГОРДОН") на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным", – заявил Порошенко.

Порошенко подчеркнул, что Стерненко приговорили к семи годам заключения, а "представителям "пятой колонны", в отношении которых введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлены подозрения и не избрана мера пресечения".

Порошенко также озвучил требования "Евросолидарности": избавиться от влияния "пятой колонны" на ГБР, прокуратуру и суды, "очистить Офис президента от портновских приспешников". Кроме того, по словам политика, Рада должна немедленно принять постановление "о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов".

Стерненко признали виновным по делу о похищении депутата Лиманского райсовета от партии "Доверяй делам" Сергея Щербича. Активисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Стерненко приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества.

Суд также постановил взять активиста под арест в зале суда. Решение суда присутствующие на заседании встретили криками "Ганьба!".

Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследуют с 2015 года. По версии следствия, Стерненко вместе с активистом Русланом Демчуком и тогдашним лидером одесского "Автомайдана" Евгением Резвушкиным похитили Щербича, удерживали в подвале и требовали отказаться от мандата. Также они якобы забрали у него банковскую карточку, две сим-карты, 300 грн и разрешительные документы на ношение травматического пистолета "Форд-12".

Следствие решило, что к похищению причастны Демчук и Стерненко, отмечают "Ґрати". Их арестовали, а впоследствии выпустили под залог.

Стерненко отрицает причастность к инциденту. Активист писал в Facebook 17 февраля 2021 года, что единственное доказательство в деле – показания Щербича.