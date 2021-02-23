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"Сегодня нас посадили на семь лет". В украинских городах прошли акции в поддержку Стерненко. Фоторепортаж

Вчера 23.24
Вечером 23 февраля в крупных городах Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к семи годам лишения свободы. Люди вышли с плакатами к зданиям областных государственных администраций в Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье, Житомире, Херсоне и других городах. В Киеве акция протеста прошла у здания Офиса президента Украины. По оценкам hromadske, у здания ОПУ собралось около 2 тыс. человек. Люди во многих городах держали плакаты "Сегодня – Стерненко, завтра – ты", "Сегодня нас посадили на семь лет". В Киеве под ОПУ активисты скандировали "Аваков – черт", "Стерненко – свободу", "Україна понад усе!".
Теги: Львов, Украина, Одесса, Харьков, Запорожье, Херсон, Житомир, Сергей Стерненко, акции протеста
 

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