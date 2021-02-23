"Сегодня нас посадили на семь лет". В украинских городах прошли акции в поддержку Стерненко. Фоторепортаж
Харьков. Фото: nakipelo.ua
Харьков. Фото: Володимир Рисенко / Facebook
Харьков. Фото: Володимир Рисенко / Facebook
Львів. Фото: Volodymyr Andrieiev / Facebook
Одесса. Фото: dumskaya.net
Одесса. Фото: dumskaya.net
Днепр. Фото: Максим Гошовский / Facebook
Киев. Фото: Myroslav Hai / Facebook
Киев. Фото: Bogdan Logvynenko / Facebook
Киев. Фото: Ґрати / Telegram
Киев. Фото: Specialty Kudymets / Twitter
Киев. Фото: Liubov Tsybulska / Facebook
Киев. Фото: Українська правда / Facebook
Киев. Фото: Наталія Юсупова / Facebook
Киев. Фото: Ґрати / Facebook
Киев. Фото: Ґрати / Facebook
Вечером 23 февраля в крупных городах Украины прошли акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к семи годам лишения свободы. Люди вышли с плакатами к зданиям областных государственных администраций в Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье, Житомире, Херсоне и других городах. В Киеве акция протеста прошла у здания Офиса президента Украины
. По оценкам hromadske, у здания ОПУ собралось около 2 тыс. человек.
Люди во многих городах держали плакаты "Сегодня – Стерненко, завтра – ты", "Сегодня нас посадили на семь лет". В Киеве под ОПУ активисты скандировали "Аваков – черт", "Стерненко – свободу", "Україна понад усе!".