Правительство довело подготовку отопительного сезона до чрезвычайного положения – "Наш край"

Из-за роста цен на газ поставщики не могут выполнить тендерные условия и разрывают уже заключенные договоры, заявили в "Нашем крае" Фото: depositphotos.com

"О введении чрезвычайного положения уже сообщили областные государственные администрации Львовской, Закарпатской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской областей, а также городов Ивано-Франковск и Чернигов. Ведь им начали предлагать закупать газ по цене 38–47 грн/м3 вместо обещанных "Нафтогазом" 19 грн/м3 (с НДС и доставкой)", – заявил Мазурчак.

Он прогнозирует, что многие бюджетные учреждения останутся без отопления из-за того, что у них не будет договоров на газ по той цене, которая записана в меморандуме.

"Бюджетные учреждения покупают газ напрямую у поставщиков, заключая договоры через систему ProZorro. Но из-за роста цен на газ поставщики не могут выполнить тендерные условия и разрывают уже заключенные договоры. А на новые тендеры не набирается достаточно участников. И, что важно, на новые тендеры не выходил "Нафтогаз трейдинг", который, согласно меморандуму, и должен поставлять газ по 16,3 грн/м3 бюджетным организациям", – сказал политик.

Сопредседатель "Нашего края" раскритиковал реакцию на эту ситуацию со стороны Минэнерго.

"Реакция министра энергетики Германа Галущенко на эти факты не выдерживает никакой критики – он призвал бюджетные организации не заключать договоры на покупку газа для отопления по завышенным ценам. Если выполнить его совет, то бюджетные организации в отопительный сезон вообще останутся без газа и тепла", – заявил Мазурчак.

В партии "Наш край" добавили, что требуют от Кабмина немедленно вмешаться.

"Власть должна прекратить игры в "рынок газа" и обеспечить жилищно-коммунальную сферу голубым топливом по адекватным ценам. Тем более что Украина добывает достаточно ресурсов для обеспечения потребностей населения. В случае невмешательства правительства жилищно-коммунальный сектор страны неминуемо ждет кризис, который спровоцирует новые тарифные майданы", – предупредили в политсиле.

"Наш край" предложил немедленно принять постановление Кабмина, которое позволит:

вернуть механизм ПСО для населения и ТКЭ с четкими правилами и прекратить игру в так называемый "рынок" природного газа;

приравнять ОСМД к бытовому потребителю (уже есть такая законодательная инициатива);

предусмотреть большую сумму в бюджете для нормального прохождения отопительного сезона;

увеличить сумму субсидий в проекте бюджета-2022 (сегодня – 38 млрд грн, необходимо минимум 50–55 млрд грн);

пересмотреть контракты, которые предлагает "Нафтогаз", в сторону увеличения объемов газа по цене 7,42 грн/м3.