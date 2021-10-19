Правительство довело подготовку отопительного сезона до чрезвычайного положения – "Наш край"

"О введении чрезвычайного положения уже сообщили областные государственные администрации Львовской, Закарпатской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской областей, а также городов Ивано-Франковск и Чернигов. Ведь им начали предлагать закупать газ по цене 38–47 грн/м3 вместо обещанных "Нафтогазом" 19 грн/м3 (с НДС и доставкой)", – заявил Мазурчак.
Он прогнозирует, что многие бюджетные учреждения останутся без отопления из-за того, что у них не будет договоров на газ по той цене, которая записана в меморандуме.
"Бюджетные учреждения покупают газ напрямую у поставщиков, заключая договоры через систему ProZorro. Но из-за роста цен на газ поставщики не могут выполнить тендерные условия и разрывают уже заключенные договоры. А на новые тендеры не набирается достаточно участников. И, что важно, на новые тендеры не выходил "Нафтогаз трейдинг", который, согласно меморандуму, и должен поставлять газ по 16,3 грн/м3 бюджетным организациям", – сказал политик.
Сопредседатель "Нашего края" раскритиковал реакцию на эту ситуацию со стороны Минэнерго.
"Реакция министра энергетики Германа Галущенко на эти факты не выдерживает никакой критики – он призвал бюджетные организации не заключать договоры на покупку газа для отопления по завышенным ценам. Если выполнить его совет, то бюджетные организации в отопительный сезон вообще останутся без газа и тепла", – заявил Мазурчак.
В партии "Наш край" добавили, что требуют от Кабмина немедленно вмешаться.
"Власть должна прекратить игры в "рынок газа" и обеспечить жилищно-коммунальную сферу голубым топливом по адекватным ценам. Тем более что Украина добывает достаточно ресурсов для обеспечения потребностей населения. В случае невмешательства правительства жилищно-коммунальный сектор страны неминуемо ждет кризис, который спровоцирует новые тарифные майданы", – предупредили в политсиле.
"Наш край" предложил немедленно принять постановление Кабмина, которое позволит:
24 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.
30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.