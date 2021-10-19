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Правительство довело подготовку отопительного сезона до чрезвычайного положения – "Наш край"

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Из-за роста цен на газ поставщики не могут выполнить тендерные условия и разрывают уже заключенные договоры, заявили в "Нашем крае"
Из-за роста цен на газ поставщики не могут выполнить тендерные условия и разрывают уже заключенные договоры, заявили в "Нашем крае"
Фото: depositphotos.com

В ряде областей Украины поставщики газа выставили цены в два раза выше, чем было заявлено в меморандуме между Кабмином, местными властями и НАК "Нафтогаз", поэтому в стране стартовал не отопительный сезон, а "сезон чрезвычайных ситуаций". С таким заявлением выступил сопредседатель политической партии "Наш край" Александр Мазурчак, пишет 19 октября сайт политической силы.

"О введении чрезвычайного положения уже сообщили областные государственные администрации Львовской, Закарпатской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской областей, а также городов Ивано-Франковск и Чернигов. Ведь им начали предлагать закупать газ по цене 38–47 грн/м3 вместо обещанных "Нафтогазом" 19 грн/м3 (с НДС и доставкой)", – заявил Мазурчак.

Он прогнозирует, что многие бюджетные учреждения останутся без отопления из-за того, что у них не будет договоров на газ по той цене, которая записана в меморандуме.

"Бюджетные учреждения покупают газ напрямую у поставщиков, заключая договоры через систему ProZorro. Но из-за роста цен на газ поставщики не могут выполнить тендерные условия и разрывают уже заключенные договоры. А на новые тендеры не набирается достаточно участников. И, что важно, на новые тендеры не выходил "Нафтогаз трейдинг", который, согласно меморандуму, и должен поставлять газ по 16,3 грн/м3 бюджетным организациям", – сказал политик.

Сопредседатель "Нашего края" раскритиковал реакцию на эту ситуацию со стороны Минэнерго.

"Реакция министра энергетики Германа Галущенко на эти факты не выдерживает никакой критики – он призвал бюджетные организации не заключать договоры на покупку газа для отопления по завышенным ценам. Если выполнить его совет, то бюджетные организации в отопительный сезон вообще останутся без газа и тепла", – заявил Мазурчак.

В партии "Наш край" добавили, что требуют от Кабмина немедленно вмешаться.

"Власть должна прекратить игры в "рынок газа" и обеспечить жилищно-коммунальную сферу голубым топливом по адекватным ценам. Тем более что Украина добывает достаточно ресурсов для обеспечения потребностей населения. В случае невмешательства правительства жилищно-коммунальный сектор страны неминуемо ждет кризис, который спровоцирует новые тарифные майданы", – предупредили в политсиле.

"Наш край" предложил немедленно принять постановление Кабмина, которое позволит:

  • вернуть механизм ПСО для населения и ТКЭ с четкими правилами и прекратить игру в так называемый "рынок" природного газа;
  • приравнять ОСМД к бытовому потребителю (уже есть такая законодательная инициатива);
  • предусмотреть большую сумму в бюджете для нормального прохождения отопительного сезона;
  • увеличить сумму субсидий в проекте бюджета-2022 (сегодня – 38 млрд грн, необходимо минимум 50–55 млрд грн);
  • пересмотреть контракты, которые предлагает "Нафтогаз", в сторону увеличения объемов газа по цене 7,42 грн/м3.
Контекст:

24 сентября  премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что "независимо от колебаний цены на биржах или хабах", тарифы на тепло и горячую воду не будут меняться весь отопительный сезон, то есть до конца апреля 2022 года. 29 сентября министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов сообщил о 99-процентной технической готовности к началу отопительного сезона.

30 сентября на заседании Конгресса местных и региональных властей был подписан меморандум, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в Украине этой зимой не будут расти и составят 7,4 грн за 1 м³ для населения и 13,6 грн за 1 м³ для бюджетных учреждений.

Теги: Кабинет Министров, газ, энергетика, отопление, цены, отопительный сезон, меморандум, тарифы, Наш край, Александр Мазурчак, цена на газ, Кабмин
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