Правительство согласовало назначение Липпы гендиректором "Оператора ГТС Украины"

"На своем заседании 17 марта Кабинет Министров Украины принял распоряжение [...] о согласовании [...] Дмитрия Липпы на должность генерального директора ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", – говорится в сообщении.
Портал ua-energy.org пишет, что до декабря 2022 года Липпа был генеральным директором металлургического завода "Каметсталь" из Каменского (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. Уволился с этого предприятия по собственному желанию.
Предыдущий гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон был уволен с этой должности 16 сентября 2022 года.
Макогон писал, что узнал о своем увольнении, находясь в командировке.
Врио гендиректора ОГТСУ был назначен Павел Станчак, сообщал ua-energy.org.