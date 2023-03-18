Правительство согласовало назначение Липпы гендиректором "Оператора ГТС Украины"

"На своем заседании 17 марта Кабинет Министров Украины принял распоряжение [...] о согласовании [...] Дмитрия Липпы на должность генерального директора ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", – говорится в сообщении.

Портал ua-energy.org пишет, что до декабря 2022 года Липпа был генеральным директором металлургического завода "Каметсталь" из Каменского (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. Уволился с этого предприятия по собственному желанию.