ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Правительство согласовало назначение Липпы гендиректором "Оператора ГТС Украины"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ранее Липпа возглавлял завод "Каметсталь"
Ранее Липпа возглавлял завод "Каметсталь"
Фото: Каметсталь / Facebook

Кабинет Министров Украины 17 марта согласовал назначение на должность главы "Оператора газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Дмитрия Липпы. Об этом правительство проинформировало в Telegram.

"На своем заседании 17 марта Кабинет Министров Украины принял распоряжение [...] о согласовании [...] Дмитрия Липпы на должность генерального директора ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", – говорится в сообщении.

Портал ua-energy.org пишет, что до декабря 2022 года Липпа был генеральным директором металлургического завода "Каметсталь" из Каменского (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. Уволился с этого предприятия по собственному желанию.

Контекст:

Предыдущий гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон был уволен с этой должности 16 сентября 2022 года.

Макогон писал, что узнал о своем увольнении, находясь в командировке.

Врио гендиректора ОГТСУ был назначен Павел Станчак, сообщал ua-energy.org.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Кабинет Министров, правительство, ГТС, назначение, Оператор газотранспортной системы Украины, Дмитрий Липпа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (74151)
2
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (48542)
3
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (35767)
4
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (31390)
5
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24519)
6
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (24321)
7
Мишина показала, как принимает душ (22572)
8
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото (21976)
 
 
 
 