Уволен директор "Оператора ГТС" Макогон. Он заявил, что не понимает причин отставки

"16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "Оператор ГТС Украины" были прекращены полномочия генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона", – говорится в сообщении.

Сам Макогон на своей странице в Facebook заявил, что узнал о своем увольнении, находясь в командировке.

"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял, по каким причинам", – отметил он, добавив, что это очень "безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны".

По словам Макогона, он еще изучает детали этого вопроса.