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Уволен директор "Оператора ГТС" Макогон. Он заявил, что не понимает причин отставки

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Сергей Макогон возглавлял ОГТСУ с мая 2019 года
Сергей Макогон возглавлял ОГТСУ с мая 2019 года
Фото: Оператор ГТС Украины / Facebook

Сергей Макогон уволен с должности генерального директора Оператора газотранспортной системы Украины. Об этом 19 сентября сообщили в АО "Магистральные газопроводы Украины".

"16 сентября 2022 года решением единственного участника ООО "Оператор ГТС Украины"  были прекращены полномочия генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона", – говорится в сообщении.

Сам Макогон на своей странице в Facebook заявил, что узнал о своем увольнении, находясь в командировке.

"Находясь в командировке, неожиданно узнал, что МГУ меня уволило в прошлую пятницу. Четыре голоса против одного. Пока не понял, по каким причинам", – отметил он, добавив, что это очень "безответственное решение, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны".

По словам Макогона, он еще изучает детали этого вопроса.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/pfbid023gkTw9K8B9TTckGLePjkbBe51Qtdin57wD3WFma8qD7yzDoL9rXrmaRTgcbLaXwLl

Контекст:

ООО "Оператор ГТС Украины" обеспечивает транспортировку природного газа потребителям Украины и стран ЕС. Общество было создано в 2019 году для выполнения международных обязательств перед энергетическим сообществом по обеспечению независимости оператора газотранспортной системы Украины.

Начиная с 1 января 2020 года, ООО "Оператор ГТС Украины" является сертифицированным оператором газотранспортной системы Украины. Акционером ООО "Оператор ГТС Украины" является АО "Магистральные газопроводы Украины".

Сергей Макогон возглавлял ОГТСУ с мая 2019 года. Под его руководством было завершено отделение ООО "Оператор ГТС Украины" от компании НАК "Нафтогаз Украины".

Теги: Украина, НАК Нафтогаз, МГУ, увольнение, оператор, Сергей Макогон
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