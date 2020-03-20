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Правоохранители собирают информацию об отношениях "дорожной ассоциации" Гриненко с Антимонопольным комитетом – журналист Иванов

В Антимонопольном комитете Украины сейчас рассматривается множество жалоб от троллей, которые подделывают документы, фальсифицируют справки и обжалуют действия тендерных комитетов, заявил журналист Сергей Иванов. По его информации, войну против единых правил игры на рынке ведут и легальные организации, в том числе Всеукраинская дорожная ассоциация во главе с Артемом Гриненко, которая "открыто предлагает "решение вопросов" с АМКУ".

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Сергей Иванов: Сегодня гриненковская ВДА один из главных оппонентов введения единой тендерной документации
Сергей Иванов: Сегодня гриненковская ВДА – один из главных оппонентов введения единой тендерной документации
Фото: atr.ua

Правоохранительные органы собрали большой объем информации по "услугам", предоставляемым так называемой Всеукраинской дорожной ассоциацией (ВДА) по налаживанию "контактов" между дорожными компаниями и Антимонопольным комитетом Украины. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов в своем блоге на сайте "Цензор.НЕТ".

"В АМКУ сейчас рассматривается множество жалоб от различных троллей, что банально подделывают документы, фальсифицируют справки и дерзко лезут обжаловать действия тендерных комитетов служб автомобильных дорог. То есть президент пообещал повлиять на АМКУ, в АМКУ сделали вид, что услышали, но опять пришли к тому, что никакой квалификации для участия в дорожных тендерах не требуется. Впрочем, думать, что причина тендерного коллапса только в тендерных троллях, также ошибочно. Войну против единых правил игры ведут и легальные структуры. Например, Всеукраинская дорожная ассоциация во главе с Артемом Гриненко. Своей карьерой Гриненко обязан [экс-] лидеру фракции БПП Артуру Герасимову. В 2014-м Герасимов сделал никому не известного молодого юриста из Енакиево своим помощником", – рассказал журналист.

По словам Иванова, в последнее время ВДА начала тесно сотрудничать с "Лигой Антитраста", которую основали бывшие сотрудники АМКУ. Клиентам предлагается "полный цикл" – от прямых контактов с АМКУ к информационной поддержке, если нужно – подключить карманные СМИ и общественность.

"Сегодня гриненковская ВДА – один из главных оппонентов введения единой тендерной документации. И это понятно, ведь эта структура не является общественным союзом или отраслевым объединением в классическом понимании. ВДА не представляет отрасль. Это юридическая структура, специализирующаяся на обжаловании тендеров. На сайте ВДА прямо указывается, что ассоциация предоставляет "помощь в подготовке жалоб в Антимонопольный комитет Украины", "участвует в рассмотрении Антимонопольным комитетом Украины жалоб участников торгов", "предоставляет Антимонопольному комитету Украины и/или участникам торгов консультации и заключения по предмету обжалования". Вы поняли? Фактически ВДА обещает игрокам рынка за деньги "порешать" вопросы с АМКУ", – отмечает Иванов.

По информации блогера, интерес следственных органов к деятельности ВДА по "налаживанию взаимопонимания с АМКУ" в ближайшее время получит логическое продолжение.

"Итак, производителям техники и строительных материалов, трейдерам и импортерам, которых массово привлекли к ВДА под красивыми лозунгами, стоит подумать – не используют ли их как ширму для незаконных сделок? Что они делают в объединении, которое сегодня противопоставляет себя государству и государственным интересам? Перечень тех, чья репутация может пострадать, довольно большой: ООО "Битекс" (трейдер нефтепродуктов и битума), ООО "Пролог ТД" (импортер добавок для эмульсий и асфальтобетона), ООО "Спецтехноэкспо" и ООО "Будшляхмаш", которые специализируются на продаже и поставке дорожной, строительной, коммунальной техники, представительство известного производителя асфальтобетонных заводов Marini; импортер дорожной техники ООО "НПФ Спецтехэкспо", трейдер нефтепродуктов ООО "Альянс Энерго Трейд", производитель электрооборудования ООО "Дорстрой монтаж Киев", производитель дорожных знаков ООО "Дорожные знаки", – перечислил Иванов.

На совещании по вопросам дорожного строительства 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Антимонопольному комитету с просьбой передавать правоохранительным органам информацию о компаниях, основной задачей которых является блокирование тендеров, писало агентство УНН.

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кубраков сообщил, что разработан проект новой методологии закупок, которая призвана предупреждать риски в работе с подрядчиками и мешать "тендерным троллям" блокировать сделки.

Теги: Укравтодор, Сергей Иванов, строительство, тендер, Антимонопольный комитет
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