Представитель "Чесно": СМИ, общественные организации и мэров заблокировали во время онлайн-обсуждения с европарламентариями градостроительной "реформы" – законопроекта №5655

Ирина Федорив: Оппонентов градостроительной "реформы" зовут на событие в онлайн-формате, где можно заблокировать звук или отключить от встречи Фото: Iryna Fedoriv / Facebook

"11 июля состоялось обсуждение градостроительной "реформы". Из участников были заявлены лидер партии "Слуга народа" и автор законопроекта №5655 Елена Шуляк, вице-премьер Александр Кубраков и его заместитель Александра Азархина. Обсуждение должно было состояться с нашими европейскими партнерами. Называлось мероприятие "Комитет регионов и Европарламент по 5655"… Здесь следует сказать, что до принятия 5655 во втором чтении диалога со стейкхолдерами, по сути, не было. Что же происходит сейчас? Во время очередной zoom-встречи с европейскими партнерами всех оппонентов выбросили”, – написала Федорив.

По ее словам, всех оппонентов законопроекта №5655 просто отсоединяли от zoom-кола во время онлайн-встречи, где кроме украинских депутатов и чиновников присутствовали депутаты Европарламента.

“Когда движение "Чесно" выбросили, возникло ощущение, что организаторы решали, что же с нами всеми делать. Повторная попытка дала понять, что организаторы решают, когда и могут ли приобщить организации к обсуждению. Мы пытались зайти снова, но чуда не произошло. Те, кто продвигает диджитализацию как достижение 5655, в частности вице-премьер Михаил Федоров и представитель TAPAS, принимали участие в онлайн-мероприятии и в очередной раз не смогли во время zoom-звонка помочь стейкхолдерам с присоединением к дискуссии. Вот такова она, реальность диджитализации и равенство доступа”, – пишет Федорив.

После движения "Чесно" выбросили представительницу Института законодательных идей, представительницу архитекторов Анну Кирий, редактору отдела политики "Зеркала недели" Инне Ведерниковой также не дали доступа к конференции, сообщила активистка. Также со встречи выбросили Ассоциацию городов Украины и почти десятерых мэров, в частности мэров Киева, Львова, Николаева и Житомира.

“Это не впервые министерство Кубракова принимает участие в мероприятиях, где оппоненты градостроительной "реформы" – общественные организации, представители местного самоуправления, СМИ – воспринимаются правительством как контактный зоопарк. Нас зовут на событие в онлайн-формате, где можно заблокировать звук или отключить от встречи. Более того, после таких мер, где общественные организации прямым текстом отмечали, что имплементация законопроекта невозможна, потому что граждане требуют вето и есть риски, министерство Кубракова все равно коммуницировало событие так, как ему было выгодно”, – написала представитель движения "Честно".