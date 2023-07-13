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Представитель "Чесно": СМИ, общественные организации и мэров заблокировали во время онлайн-обсуждения с европарламентариями градостроительной "реформы" – законопроекта №5655

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Ирина Федорив: Оппонентов градостроительной "реформы" зовут на событие в онлайн-формате, где можно заблокировать звук или отключить от встречи
Ирина Федорив: Оппонентов градостроительной "реформы" зовут на событие в онлайн-формате, где можно заблокировать звук или отключить от встречи
Фото: Iryna Fedoriv / Facebook

Оппонентов градостроительной реформы, среди которых общественные организации, представители местного самоуправления и СМИ, лоббисты выбросили из онлайн-обсуждения с представителями Европарламента законопроекта №5655. Об этом сообщила в своем блоге на "Украинской правде" представитель движения "Чесно" Ирина Федорив.

"11 июля состоялось обсуждение градостроительной "реформы". Из участников были заявлены лидер партии "Слуга народа" и автор законопроекта №5655 Елена Шуляк, вице-премьер Александр Кубраков и его заместитель Александра Азархина. Обсуждение должно было состояться с нашими европейскими партнерами. Называлось мероприятие "Комитет регионов и Европарламент по 5655"… Здесь следует сказать, что до принятия 5655 во втором чтении диалога со стейкхолдерами, по сути, не было. Что же происходит сейчас? Во время очередной zoom-встречи с европейскими партнерами всех оппонентов выбросили”, – написала Федорив.

По ее словам, всех оппонентов законопроекта №5655 просто отсоединяли от zoom-кола во время онлайн-встречи, где кроме украинских депутатов и чиновников присутствовали депутаты Европарламента.

“Когда движение "Чесно" выбросили, возникло ощущение, что организаторы решали, что же с нами всеми делать. Повторная попытка дала понять, что организаторы решают, когда и могут ли приобщить организации к обсуждению. Мы пытались зайти снова, но чуда не произошло. Те, кто продвигает диджитализацию как достижение 5655, в частности вице-премьер Михаил Федоров и представитель TAPAS, принимали участие в онлайн-мероприятии и в очередной раз не смогли во время zoom-звонка помочь стейкхолдерам с присоединением к дискуссии. Вот такова она, реальность диджитализации и равенство доступа”, – пишет Федорив.

После движения "Чесно" выбросили представительницу Института законодательных идей, представительницу архитекторов Анну Кирий, редактору отдела политики "Зеркала недели" Инне Ведерниковой также не дали доступа к конференции, сообщила активистка. Также со встречи выбросили Ассоциацию городов Украины и почти десятерых мэров, в частности мэров Киева, Львова, Николаева и Житомира.

“Это не впервые министерство Кубракова принимает участие в мероприятиях, где оппоненты градостроительной "реформы" – общественные организации, представители местного самоуправления, СМИ – воспринимаются правительством как контактный зоопарк. Нас зовут на событие в онлайн-формате, где можно заблокировать звук или отключить от встречи. Более того, после таких мер, где общественные организации прямым текстом отмечали, что имплементация законопроекта невозможна, потому что граждане требуют вето и есть риски, министерство Кубракова все равно коммуницировало событие так, как ему было выгодно”, – написала представитель движения "Честно".

Контекст:

Верховная Рада поддержала проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о реформировании сферы градостроительной деятельности" в первом чтении 1 июля 2021 года. Авторы документа предложили изменения в шесть кодексов и 21 закон. Они рассчитывают, что принятие проекта закона не только позволит снизить коррупционные риски и повысить публичность и прозрачность в этой области, но и четко определит права, обязанности, ответственность участников строительства.

1 декабря 2022 года законопроект был снят с рассмотрения парламентом. На его доработке настаивали Ассоциация городов Украины, мэры городов, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Министерство культуры и информполитики, Национальный союз архитекторов Украины.

13 декабря Верховная Рада приняла законопроект в целом. За него проголосовали 228 депутатов. Документ все еще находится на подписи у президента.

Теги: коррупция, Европарламент, самоуправление, строительство, законопроект, Ирина Федорив, конференция, вице-премьер, реформа, лоббисты, Елена Шуляк, Александр Кубраков
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