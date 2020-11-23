Представителем Украины при ЮНЕСКО назначен посол во Франции

Указ о назначении посла Украины во Франции Вадима Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО подписал президент Владимир Зеленский.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назначен представителем Украины при организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Указ об этом президент Украины Владимир Зеленский подписал 23 ноября, документ размещен на сайте главы государства.

"Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", – говорится в указе.

На должность посла Украины во Франции Омельченко назначили 11 июня 2020 года. Перед его назначением Зелеснкий уволил предыдущего главу внешнеполитического подразделения МИД Украины Олега Шамшура.

По состоянию на 23 ноября представительство Украины при ЮНЕСКО продолжает возглавлять Шамшур, об этом свидетельствует информация на сайте МИД Украины.

Вадиму Омельченко 56 лет. Юрист по образованию. Дважды работал советником спикеров парламента Украины, руководил группой советников вице-премьер-министра Украины по экономическим реформам, преподавал в Дипломатической академии при МИД Украины. В 2006 году основал аналитический центр – Институт Горшенина, является его президентом. Выступал с лекциями и докладами в Ecole Militaire, Национальной ассамблее и Сенате Франции, писало издание LB.ua.

Главный офис ЮНЕСКО находится в Париже.