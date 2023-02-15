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Премьер Швеции в ходе визита в Украину посетил Бородянку

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Кристерссон (третий справа) был поражен разрушениями, нанесенными российской армией в Киевской области, отметили в ОВА
Кристерссон (третий справа) был поражен разрушениями, нанесенными российской армией в Киевской области, отметили в ОВА
Фото: Київська обласна державна адміністрація / Facebook

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе визита в Украину 15 февраля посетил Бородянку и село Калиновка Бучанского района Киевской области, пострадавших во время российской оккупации и боевых действий.

Об этом сообщается на сайте Киевской областной военной администрации (ОВА).

"Премьер-министр Швеции был поражен разрушениями, нанесенными российской армией", – говорится в сообщении.

Кристерссон, в частности, посетил разрушенный Центр предоставления административных услуг в Бородянке, в настоящее время там завершается строительство модульной конструкции для размещения ЦПАУ.

Премьер также побывал и на предприятии – представительстве в Украине крупнейшего шведского производителя автобусов и грузовых автомобилей, здание которого получило повреждение в ходе боев.

Кроме того, Кристерссон пообщался с представителями 114 бригады ТрО Киевской области, рассказали в ОВА.

Контекст:

Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон прибыл с визитом в Украину 15 февраля.

В Киеве он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кристерссон не исключил передачу Швецией Украине истребителей, рассказал о поставках Киеву САУ Archer, а также заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если считает, что время на его стороне. "Россия не сможет достичь успеха в войне", – подчеркнул премьер Швеции.

Теги: Россия, Украина, Швеция, Киевская ОГА, оккупация, Киевская область, война России против Украины, визит, разрушения, Калиновка, премьер-министр, российские оккупанты, Бородянка, Ульф Кристерссон
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