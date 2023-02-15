Премьер Швеции в ходе визита в Украину посетил Бородянку

Кристерссон (третий справа) был поражен разрушениями, нанесенными российской армией в Киевской области, отметили в ОВА Фото: Київська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом сообщается на сайте Киевской областной военной администрации (ОВА).

"Премьер-министр Швеции был поражен разрушениями, нанесенными российской армией", – говорится в сообщении.

Кристерссон, в частности, посетил разрушенный Центр предоставления административных услуг в Бородянке, в настоящее время там завершается строительство модульной конструкции для размещения ЦПАУ.

Премьер также побывал и на предприятии – представительстве в Украине крупнейшего шведского производителя автобусов и грузовых автомобилей, здание которого получило повреждение в ходе боев.

Кроме того, Кристерссон пообщался с представителями 114 бригады ТрО Киевской области, рассказали в ОВА.