Премьер Швеции в ходе визита в Украину посетил Бородянку

Об этом сообщается на сайте Киевской областной военной администрации (ОВА).
"Премьер-министр Швеции был поражен разрушениями, нанесенными российской армией", – говорится в сообщении.
Кристерссон, в частности, посетил разрушенный Центр предоставления административных услуг в Бородянке, в настоящее время там завершается строительство модульной конструкции для размещения ЦПАУ.
Премьер также побывал и на предприятии – представительстве в Украине крупнейшего шведского производителя автобусов и грузовых автомобилей, здание которого получило повреждение в ходе боев.
Кроме того, Кристерссон пообщался с представителями 114 бригады ТрО Киевской области, рассказали в ОВА.
Премьер председательствующей в Совете ЕС Швеции Кристерссон прибыл с визитом в Украину 15 февраля.
В Киеве он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кристерссон не исключил передачу Швецией Украине истребителей, рассказал о поставках Киеву САУ Archer, а также заявил, что президент РФ Владимир Путин ошибается, если считает, что время на его стороне. "Россия не сможет достичь успеха в войне", – подчеркнул премьер Швеции.