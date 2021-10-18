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Пресс-секретарь Александра Януковича: Венедиктова не передает дело в суд потому, что там оно развалится и повлечет отмену санкций ЕC

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Юрий Кирасир: генеральный прокурор утверждает, что местонахождение Александра Януковича органам прокуратуры неизвестно. При этом само письмо направлено по адресу пребывания Александра Януковича в РФ
Юрий Кирасир: генеральный прокурор утверждает, что местонахождение Александра Януковича органам прокуратуры неизвестно. При этом само письмо направлено по адресу пребывания Александра Януковича в РФ
Фото: Yury Kirasir / Facebook

Пресс-секретарь Александра Януковича, сына экс-президента Виктора Януковича, Юрий Кирасир опубликовал в Facebook письмо на имя генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой от 12 октября 2021 года, где изложена суть претензий к органам следствия по поводу необоснованности дела об уклонении от уплаты налогов ЧАО "Артемовск Вайнери", по которому прокуратура сейчас продолжает следствие в том числе против Януковича-младшего.

"Прокуратура продолжает семилетнее бездействие в уголовном производстве против Александра Януковича о якобы уклонении от уплаты налогов ЧАО "Артемовск Вайнери". В ответ на его публичную жалобу и требование о своем допросе Ирина Венедиктова оправдывает саботаж прокуроров в расследовании этого дела. В своем письме генеральный прокурор утверждает, что местонахождение Александра Януковича органам прокуратуры неизвестно. При этом само письмо направлено по адресу пребывания Александра Януковича в РФ, о котором он неоднократно уведомлял прокуратуру", – написал Кирасир.

Он заявил, что Венедиктова продолжает игнорировать требования Александра Януковича о его допросе и "всячески препятствует передаче дела в суд".

"Именно поэтому прокурорам дана команда не допрашивать каких-либо свидетелей, не проводить экспертизу в деле и любыми другими способами блокировать объективное расследование. Каждое из этих следственных действий лишь подтвердит отсутствие события самого преступления. Учитывая это, Ирина Венедиктова понимает, что передача дела в суд вскроет фальсификации прокуроров и приведет к вынесению оправдательного решения. Установление истины, в свою очередь, повлечет за собой окончательное снятие с Александра Януковича санкций ЕС и признание их незаконными. Таким образом Офис генерального прокурора дискредитирует официальные органы ЕС, которые ссылаясь именно на это уголовное дело, ввели санкции в отношении Александра Януковича", – подытожил пресс-секретарь Александра Януковича.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2093763187446667&id=100004390189138

Контекст:

Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом Высший антикоррупционный суд в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.

Суд Европейского союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом 9 июня 2021 года сообщила пресс-служба суда.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на эффективную судебную защиту было соблюдено в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью и которые лежат в основе этого продления", – указывается в сообщении.

В то же время Януковичи остаются под санкциями на основании нормативно-правового акта, принятого в марте 2021 года. Они действуют до 6 марта 2022 года – к этому времени Совет ЕС должен принять решение, продлевать их или нет, любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов.

Теги: санкции, Александр Янукович, прокуратура, расследование, уголовное дело, Юрий Кирасир, суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, ЕС
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