Пресс-секретарь Александра Януковича: Венедиктова не передает дело в суд потому, что там оно развалится и повлечет отмену санкций ЕC

Юрий Кирасир: генеральный прокурор утверждает, что местонахождение Александра Януковича органам прокуратуры неизвестно. При этом само письмо направлено по адресу пребывания Александра Януковича в РФ Фото: Yury Kirasir / Facebook

"Прокуратура продолжает семилетнее бездействие в уголовном производстве против Александра Януковича о якобы уклонении от уплаты налогов ЧАО "Артемовск Вайнери". В ответ на его публичную жалобу и требование о своем допросе Ирина Венедиктова оправдывает саботаж прокуроров в расследовании этого дела. В своем письме генеральный прокурор утверждает, что местонахождение Александра Януковича органам прокуратуры неизвестно. При этом само письмо направлено по адресу пребывания Александра Януковича в РФ, о котором он неоднократно уведомлял прокуратуру", – написал Кирасир.

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Он заявил, что Венедиктова продолжает игнорировать требования Александра Януковича о его допросе и "всячески препятствует передаче дела в суд".

"Именно поэтому прокурорам дана команда не допрашивать каких-либо свидетелей, не проводить экспертизу в деле и любыми другими способами блокировать объективное расследование. Каждое из этих следственных действий лишь подтвердит отсутствие события самого преступления. Учитывая это, Ирина Венедиктова понимает, что передача дела в суд вскроет фальсификации прокуроров и приведет к вынесению оправдательного решения. Установление истины, в свою очередь, повлечет за собой окончательное снятие с Александра Януковича санкций ЕС и признание их незаконными. Таким образом Офис генерального прокурора дискредитирует официальные органы ЕС, которые ссылаясь именно на это уголовное дело, ввели санкции в отношении Александра Януковича", – подытожил пресс-секретарь Александра Януковича.