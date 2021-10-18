Пресс-секретарь Александра Януковича: Венедиктова не передает дело в суд потому, что там оно развалится и повлечет отмену санкций ЕC

"Прокуратура продолжает семилетнее бездействие в уголовном производстве против Александра Януковича о якобы уклонении от уплаты налогов ЧАО "Артемовск Вайнери". В ответ на его публичную жалобу и требование о своем допросе Ирина Венедиктова оправдывает саботаж прокуроров в расследовании этого дела. В своем письме генеральный прокурор утверждает, что местонахождение Александра Януковича органам прокуратуры неизвестно. При этом само письмо направлено по адресу пребывания Александра Януковича в РФ, о котором он неоднократно уведомлял прокуратуру", – написал Кирасир.
Он заявил, что Венедиктова продолжает игнорировать требования Александра Януковича о его допросе и "всячески препятствует передаче дела в суд".
"Именно поэтому прокурорам дана команда не допрашивать каких-либо свидетелей, не проводить экспертизу в деле и любыми другими способами блокировать объективное расследование. Каждое из этих следственных действий лишь подтвердит отсутствие события самого преступления. Учитывая это, Ирина Венедиктова понимает, что передача дела в суд вскроет фальсификации прокуроров и приведет к вынесению оправдательного решения. Установление истины, в свою очередь, повлечет за собой окончательное снятие с Александра Януковича санкций ЕС и признание их незаконными. Таким образом Офис генерального прокурора дискредитирует официальные органы ЕС, которые ссылаясь именно на это уголовное дело, ввели санкции в отношении Александра Януковича", – подытожил пресс-секретарь Александра Януковича.
Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом Высший антикоррупционный суд в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.
14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.
Суд Европейского союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом 9 июня 2021 года сообщила пресс-служба суда.
"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на эффективную судебную защиту было соблюдено в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью и которые лежат в основе этого продления", – указывается в сообщении.
В то же время Януковичи остаются под санкциями на основании нормативно-правового акта, принятого в марте 2021 года. Они действуют до 6 марта 2022 года – к этому времени Совет ЕС должен принять решение, продлевать их или нет, любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов.