Претендент на пост мэра Киева Гусовский: Городской голова, который назначен президентом, он подвешен этим президентом

Глава Киевской городской государственной администрации, которого назначает президент, не может быть независимым, заявил претендент на должность мэра столицы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Сергей Гусовский: Киеву как городу-столице нужно эффективное общение с государством Фото: politeka.net

В Украине нужно принять качественный закон о столице, чтобы эффективно управлять Киевом, заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на "1+1" претендент на должность мэра столицы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

"Киеву как городу-столице нужно эффективное общение с государством. Был простой шаг – отменить решение 2010 года, вернуть норму, что городской голова автоматически является руководителем исполнительного органа. Сейчас это называется: Киевская городская государственная администрация исполнительный орган Киевского городского совета. Там черт ногу сломит: он исполнительный орган или он государственная администрация?" – сказал политик.

Он считает, что сейчас, когда избранного мэра Киева президент назначает руководителем городской государственной администрации, глава столицы в итоге зависит от главы государства.

"Конечно, городской голова, который назначен президентом, он подвешен этим президентом, не важно, это [Петр] Порошенко, [Владимир] Зеленский или [Виктор] Янукович", – заявил Гусовский.

Законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" он считает сырым.

"Пока закон, который прошел первое чтение, очень сырой, там есть несколько хороших новелл, но он очень сырой. Поэтому есть простой шаг – отменить то, что было принято в 2010 году. Вернуть райсоветы", – подчеркнул Гусовский.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Депутата Киевсовета и предпринимателя-ресторатора Сергея Гусовского выдвинула в мэры Киева партия "За майбутнє" на съезде 27 августа, писал "Укринформ".