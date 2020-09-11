ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Претендент на пост мэра Киева Гусовский: Городской голова, который назначен президентом, он подвешен этим президентом

Глава Киевской городской государственной администрации, которого назначает президент, не может быть независимым, заявил претендент на должность мэра столицы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Гусовский: Киеву как городу-столице нужно эффективное общение с государством
Сергей Гусовский: Киеву как городу-столице нужно эффективное общение с государством
Фото: politeka.net

В Украине нужно принять качественный закон о столице, чтобы эффективно управлять Киевом, заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" на "1+1" претендент на должность мэра столицы, депутат Киевсовета Сергей Гусовский.

"Киеву как городу-столице нужно эффективное общение с государством. Был простой шаг – отменить решение 2010 года, вернуть норму, что городской голова автоматически является руководителем исполнительного органа. Сейчас это называется: Киевская городская государственная администрация исполнительный орган Киевского городского совета. Там черт ногу сломит: он исполнительный орган или он государственная администрация?" – сказал политик.

Он считает, что сейчас, когда избранного мэра Киева президент назначает руководителем городской государственной администрации, глава столицы в итоге зависит от главы государства.

"Конечно, городской голова, который назначен президентом, он подвешен этим президентом, не важно, это [Петр] Порошенко, [Владимир] Зеленский или [Виктор] Янукович", – заявил Гусовский.

Законопроект №2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" он считает сырым.

"Пока закон, который прошел первое чтение, очень сырой, там есть несколько хороших новелл, но он очень сырой. Поэтому есть простой шаг – отменить то, что было принято в 2010 году. Вернуть райсоветы", – подчеркнул Гусовский.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Депутата Киевсовета и предпринимателя-ресторатора Сергея Гусовского выдвинула в мэры Киева партия "За майбутнє" на съезде 27 августа, писал "Укринформ".

Теги: Киев, Киевсовет, законопроект, местные выборы, Сергей Гусовский, За майбутнє
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Умер ветеран "Что? Где? Когда?"
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
Переселение чиновников, винопровод и пенсии €1,5 тыс. Комик-дуэт "Кролики" идет в мэры Киева. Видеообращение
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
  "Фестиваль Рифкина". Вышел трейлер нового фильма Вуди Аллена. Видео
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
  Слезы и любовь. Огневич презентовала клип на песню, написанную Хлывнюком. Видео
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
"Шикарный и сексуальный образ". Санина снялась в блузе на голое тело
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
  В постели с козлом. Grosu рассказала в новом клипе об изменах. Видео
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
Разбил окно и угрожал убить. В дом Эминема пробрался грабитель
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
"Где-то на пышнее, где-то худее". 42-летняя Чехова показала, как изменилась за 13 лет
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Эндорфины". Джамала и Pianoбой записали дуэтный трек. Аудио
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
  "Не надо прибедняться". Вакарчук рассказал о своих доходах
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
45-летняя Лонгория показала лицо без макияжа
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Об этом мечтают все артисты во всем мире". В Киеве открыли именную звезду Билык
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Гламурный джокер". Литвинова показала фото с зелеными волосами
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
"Самоизоляция в тюрьме". Галкин записал пародию на переговоры Путина и Лукашенко
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
Актер Куценко заявил о намерении пойти в политику ради спасения экологии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
"Профнепригодна". Садальский резко высказался о российской актрисе
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
Дочь Успенской показала свой портрет топлес
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Поганый лицедей, продажный "крымнашенский" шут". Охлобыстин рассказал о последствиях письма Путину
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
"Впереди много хорошего. Мои родные увидят меня невестой". Жена Павлика отменила свадьбу
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
После публикации фото Оли Поляковой с лишним весом ей посоветовали отправиться на шоу "Зважені та щасливі"
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Ноги от ушей". Никитюк надела экстрамини
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
"Я видела, что ты хочешь с ним что-то замутить". Билык рассказала, кого из своих мужей ревновала к Осадчей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS