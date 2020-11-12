Президент Литвы намерен посетить Украину до конца года – посол

Посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас надеется, что пандемия COVID-19 не помешает встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента Литвы Гитанаса Науседы в Киеве.

Президент Литвы Гитанас Науседа планирует посетить Украину до конца 2020 года. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 12 ноября, рассказал посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Президент Литовской Республики Гитанас Науседа с визитом в Украину должен прибыть в конце этого года. Надеемся, что пандемия COVID-19 не помешает встрече президентов наших стран в Киеве", – сказал посол.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Науседу в Украину во время телефонного разговора в апреле.