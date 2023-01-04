Президент Румынии попросил Зеленского "быстро найти решения" и "устранить проблемы" в законе о нацменьшинствах

Об этом Йоханнис сообщил в Twitter.
"Согласился активизировать диалог для поиска решений, обеспечивающих самые высокие стандарты защиты для румынского сообщества в Украине, аналогично к украинскому сообществу в Румынии", – написал румынский президент.
Conveyed to President @ZelenskyyUa Romania's concerns on the recently adopted Law on minorities and agreed to intensify the dialogue for finding solutions to ensure the highest standards of protection for the * community in * , similar to the * community in * .— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 4, 2023
Йоханнис и Зеленский договорились, что в ближайшее время главы МИД Румынии и Украины "проведут обсуждения относительно двустороннего решения существующих вопросов", отмечается на сайте президента Румынии.
"Президент Клаус Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решения для устранения этих проблем", – указывается в сообщении.
Законопроект о нацменьшинствах является одним из обязательных пунктов (требований Еврокомиссии), который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.
Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщал в начале ноября 2022 года, что Рада получила заключение от международных партнеров по законопроекту о национальных меньшинствах, пишет "Интерфакс-Украина".
На заседании 13 декабря Рада конституционным большинством (324 голоса) приняла в целом законопроект о национальных меньшинствах. Его в конце декабря подписал Зеленский.
Документ на законодательном уровне впервые закрепляет полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), отметила пресс-службе аппарата парламента.
Помимо этого, принятый законопроект предлагает создать консультативно-совещательные органы при органах исполнительной власти разных уровней и центрах национальностей в областных центрах или других населенных пунктах.
23 декабря МИД Румынии "выразил сожаление" из-за принятого Радой евроинтеграционного закона о нацменьшинствах, призвав выполнить рекомендации Венецианской комиссии.