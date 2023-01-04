Президент Румынии попросил Зеленского "быстро найти решения" и "устранить проблемы" в законе о нацменьшинствах

Йоханнис сообщил, что согласился активизировать диалог с Зеленским для "поиска решений" Фото: president.gov.ua (архив)

Об этом Йоханнис сообщил в Twitter.

"Согласился активизировать диалог для поиска решений, обеспечивающих самые высокие стандарты защиты для румынского сообщества в Украине, аналогично к украинскому сообществу в Румынии", – написал румынский президент.

Conveyed to President @ZelenskyyUa Romania's concerns on the recently adopted Law on minorities and agreed to intensify the dialogue for finding solutions to ensure the highest standards of protection for the * community in * , similar to the * community in * . — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) January 4, 2023

Йоханнис и Зеленский договорились, что в ближайшее время главы МИД Румынии и Украины "проведут обсуждения относительно двустороннего решения существующих вопросов", отмечается на сайте президента Румынии.

"Президент Клаус Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решения для устранения этих проблем", – указывается в сообщении.