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ПОЛИТИКА

Президент Румынии попросил Зеленского "быстро найти решения" и "устранить проблемы" в законе о нацменьшинствах

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Йоханнис сообщил, что согласился активизировать диалог с Зеленским для "поиска решений"
Йоханнис сообщил, что согласился активизировать диалог с Зеленским для "поиска решений"
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Румынии Клаус Йоханнис в ходе разговора 4 января передал президенту Украины Владимиру Зеленскому "озабоченность Румынии по поводу недавно принятого закона о меньшинствах".

Об этом Йоханнис сообщил в Twitter.

"Согласился активизировать диалог для поиска решений, обеспечивающих самые высокие стандарты защиты для румынского сообщества в Украине, аналогично к украинскому сообществу в Румынии", – написал румынский президент.

Йоханнис и Зеленский договорились, что в ближайшее время главы МИД Румынии и Украины "проведут обсуждения относительно двустороннего решения существующих вопросов", отмечается на сайте президента Румынии.

"Президент Клаус Йоханнис попросил президента Зеленского быстро найти решения для устранения этих проблем", – указывается в сообщении.

Контекст:

Законопроект о нацменьшинствах является одним из обязательных пунктов (требований Еврокомиссии), который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщал в начале ноября 2022 года, что Рада получила заключение от международных партнеров по законопроекту о национальных меньшинствах, пишет "Интерфакс-Украина".

На заседании 13 декабря Рада конституционным большинством (324 голоса) приняла в целом законопроект о национальных меньшинствах. Его в конце декабря подписал Зеленский.

Документ на законодательном уровне впервые закрепляет полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), отметила пресс-службе аппарата парламента.

Помимо этого, принятый законопроект предлагает создать консультативно-совещательные органы при органах исполнительной власти разных уровней и центрах национальностей в областных центрах или других населенных пунктах.

23 декабря МИД Румынии "выразил сожаление" из-за принятого Радой евроинтеграционного закона о нацменьшинствах, призвав выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

Теги: Украина, Румыния, Еврокомиссия, национальные меньшинства, переговоры, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис, закон, президент, Евросоюз, членство
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