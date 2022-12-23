МИД Румынии "выразил сожаление" из-за принятого Радой евроинтеграционного закона о нацменьшинствах, призвав выполнить рекомендации Венецианской комиссии

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 декабря на сайте внешнеполитического ведомства Румынии.

"МИД призывает власти Украины уже на данном этапе провести консультации с Венецианской комиссией и полностью выполнить ее рекомендации, учитывая то, что закон предусматривает шестимесячный срок для вступления его в силу", – сказано в заявлении.

Указав позитивные положения закона, в МИД Румынии выделили, по мнению ведомства, его негативные моменты. Среди них – нечетко урегулированные вопросы языка образования и использования языков нацменьшинств в официально-деловой сфере (в отношениях с судебными органами, в договорах), а также полномочия центрального органа исполнительной власти, который должен реализовывать соответствующую политику, и консультативно-совещательного совета при нем. Также "остается вопрос о недостаточном финансировании представительных объединений нацменьшинств", добавили в ведомстве.

"Румыния полностью поддерживает европейский курс Украины и понимает естественное стремление ускорить процесс сближения с ЕС, но обращает внимание на то, что несвоевременное ускорение законодательного процесса в этой сфере существенно повлияло на процесс консультаций с представителями национальных меньшинств, которые должны быть предметными, до принятия закона", – подчеркнули в МИД.

В министерстве рассказали, что анализ закона о нацменьшинствах был передан МИД Украины, а также будет детализирован в контактах центрального аппарата МИД Румынии с посольством Украины в Бухаресте и посольства Румынии в Киеве с украинской властью.

Законопроект о национальных меньшинствах является одним из обязательных пунктов (требований Еврокомиссии), который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщал в начале ноября, что Рада получила заключение от международных партнеров по законопроекту о национальных меньшинствах, пишет "Интерфакс-Украина".

Рада на заседании 13 декабря конституционным большинством (324 голоса) приняла в целом законопроект о национальных меньшинствах. Сейчас он ожидает подписи президента Украины.

Документ на законодательном уровне впервые закрепляет полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), отметила пресс-службе аппарата парламента.

Помимо этого, принятый законопроект предлагает создать консультативно-совещательные органы при органах исполнительной власти разных уровней и центрах национальностей в областных центрах или других населенных пунктах.