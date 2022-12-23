МИД Румынии "выразил сожаление" из-за принятого Радой евроинтеграционного закона о нацменьшинствах, призвав выполнить рекомендации Венецианской комиссии

Об этом говорится в заявлении, опубликованном 22 декабря на сайте внешнеполитического ведомства Румынии.
"МИД призывает власти Украины уже на данном этапе провести консультации с Венецианской комиссией и полностью выполнить ее рекомендации, учитывая то, что закон предусматривает шестимесячный срок для вступления его в силу", – сказано в заявлении.
Указав позитивные положения закона, в МИД Румынии выделили, по мнению ведомства, его негативные моменты. Среди них – нечетко урегулированные вопросы языка образования и использования языков нацменьшинств в официально-деловой сфере (в отношениях с судебными органами, в договорах), а также полномочия центрального органа исполнительной власти, который должен реализовывать соответствующую политику, и консультативно-совещательного совета при нем. Также "остается вопрос о недостаточном финансировании представительных объединений нацменьшинств", добавили в ведомстве.
"Румыния полностью поддерживает европейский курс Украины и понимает естественное стремление ускорить процесс сближения с ЕС, но обращает внимание на то, что несвоевременное ускорение законодательного процесса в этой сфере существенно повлияло на процесс консультаций с представителями национальных меньшинств, которые должны быть предметными, до принятия закона", – подчеркнули в МИД.
В министерстве рассказали, что анализ закона о нацменьшинствах был передан МИД Украины, а также будет детализирован в контактах центрального аппарата МИД Румынии с посольством Украины в Бухаресте и посольства Румынии в Киеве с украинской властью.
Законопроект о национальных меньшинствах является одним из обязательных пунктов (требований Еврокомиссии), который открывает Украине путь к членству в Евросоюзе.
Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщал в начале ноября, что Рада получила заключение от международных партнеров по законопроекту о национальных меньшинствах, пишет "Интерфакс-Украина".
Рада на заседании 13 декабря конституционным большинством (324 голоса) приняла в целом законопроект о национальных меньшинствах. Сейчас он ожидает подписи президента Украины.
Документ на законодательном уровне впервые закрепляет полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам), отметила пресс-службе аппарата парламента.
Помимо этого, принятый законопроект предлагает создать консультативно-совещательные органы при органах исполнительной власти разных уровней и центрах национальностей в областных центрах или других населенных пунктах.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца этого года. По ее словам, переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться в 2023 году.