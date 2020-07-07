"Прислушиваюсь к своей интуиции". Врио министра энергетики рассказала, как подбирает кадры

Временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец подбирает кадры, полагаясь на свою интуицию. Об этом она рассказала в интервью "Экономической правде".
"Скажу вам честно, что иногда на этих собеседованиях я прислушиваюсь к своей интуиции, потому что очень хорошо чувствую людей. Я рождена под знаком рыб, это очень интуитивные люди, меня эта интуиция очень часто спасала и оберегала, поэтому благодарю Бога, что она у меня есть", – отметила она.
29 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес в Раду представление о назначении Буславец министром, но президент Украины Владимир Зеленский призвал не рассматривать ее кандидатуру. 16 апреля Буславец стала временно исполняющей обязанности министра энергетики Украины.
4 июля она рассказала, что при отборе на должность проходила детектор лжи.