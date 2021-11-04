Притула хочет упростить голосование для украинцев за границей

Сергей Притула: Из 5 млн человек на прошлых президентских выборах на заграничном избирательном округе по всему миру проголосовало лишь 59 тыс. украинцев Фото: Шустер online / Facebook

"Если мы говорим о реальном количестве людей с украинским паспортом, относительно постоянно или относительно временно проживающих за пределами Украины, то их количество оценивается в 5 млн человек. При этом на прошлых президентских выборах на заграничном избирательном округе по всему миру проголосовало лишь 59 тыс. украинцев", – отмечает Притула.

В качестве успешного примера Притула привел Молдову, где на прошлых президентских выборах в 2020 году зарубежный округ фактически обеспечил победу действующему проевропейскому президенту Майи Санду. Доля избирателей, голосовавших за пределами государства, тогда достигла более чем 12%.

Чтобы миллионы украинцев за границей имели возможность реализовывать свое конституционное право избирать власть, Притула предлагает упростить процедуру регистрации на выборы, а также открыть больше избирательных участков по всему миру.

Он рассказал, что уже договорился о взаимодействии с инициативной группой депутатов Верховной Рады, а юристы уже приступили к подготовке соответствующего законопроекта. Также Притула пригласил к сотрудничеству крупнейшие украинские церкви – Православную церковь Украины и Украинскую греко-католическую церковь. Политик считает, что они могли бы помочь с координацией украинских общин за рубежом, а также предоставить помещения церквей в других странах для открытия избирательных участков.

Притула рассчитывает и на поддержку со стороны Всемирного конгресса украинцев как крупнейшей в мире организации, объединяющей украинцев за рубежом.

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Видео: Сергій Притула / YouTube