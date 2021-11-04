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Притула хочет упростить голосование для украинцев за границей

 
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Сергей Притула: Из 5 млн человек на прошлых президентских выборах на заграничном избирательном округе по всему миру проголосовало лишь 59 тыс. украинцев
Сергей Притула: Из 5 млн человек на прошлых президентских выборах на заграничном избирательном округе по всему миру проголосовало лишь 59 тыс. украинцев
Фото: Шустер online / Facebook

Миллионы украинцев, работающих и временно проживающих за границей, не имеют возможности голосовать на выборах в Украине, заявил политик и волонтер Сергей Притула в своем видеообращении на YouTube-канале. Он предлагает решить эту проблему и упростить голосование на заграничном избирательном округе для украинских заробитчан.

"Если мы говорим о реальном количестве людей с украинским паспортом, относительно постоянно или относительно временно проживающих за пределами Украины, то их количество оценивается в 5 млн человек. При этом на прошлых президентских выборах на заграничном избирательном округе по всему миру проголосовало лишь 59 тыс. украинцев", – отмечает Притула.

В качестве успешного примера Притула привел Молдову, где на прошлых президентских выборах в 2020 году зарубежный округ фактически обеспечил победу действующему проевропейскому президенту Майи Санду. Доля избирателей, голосовавших за пределами государства, тогда достигла более чем 12%.

Чтобы миллионы украинцев за границей имели возможность реализовывать свое конституционное право избирать власть, Притула предлагает упростить процедуру регистрации на выборы, а также открыть больше избирательных участков по всему миру.

Он рассказал, что уже договорился о взаимодействии с инициативной группой депутатов Верховной Рады, а юристы уже приступили к подготовке соответствующего законопроекта. Также Притула пригласил к сотрудничеству крупнейшие украинские церкви – Православную церковь Украины и Украинскую греко-католическую церковь. Политик считает, что они могли бы помочь с координацией украинских общин за рубежом, а также предоставить помещения церквей в других странах для открытия избирательных участков.

Притула рассчитывает и на поддержку со стороны Всемирного конгресса украинцев как крупнейшей в мире организации, объединяющей украинцев за рубежом.

ВИДЕО
Видео: Сергій Притула / YouTube
Контекст:

В Министерстве социальной политики Украины сообщали в 2019 году, что за рубежом на постоянной основе работает более 3,2 млн человек. Часть украинских "заробитчан" потеряла работу из-за пандемии коронавируса и прекращения с Украиной авиасообщения.

Теги: конституция, выборы, церковь, украинцы, голосование, Сергей Притула, власть, трудовые мигранты, заробитчане
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