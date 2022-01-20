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"Профессиональный провокатор". Арестович появился в базе "Миротворца"

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Вопреки заявлениям Алексея Арестовича, в Офисе президента не подтверждают факт его увольнения с должности советника главы ОП и формально считают своим внештатным сотрудником
Вопреки заявлениям Алексея Арестовича, в Офисе президента не подтверждают факт его увольнения с должности советника главы ОП и формально считают своим внештатным сотрудником
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Алексей Арестович, который заявил об увольнении с должности советника главы Офиса президента и спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе (ТКГ), появился в базе данных сайта "Миротворец". Там он значится как "профессиональный провокатор" и человек, участвовавший в "актах гуманитарной агрессии против Украины".

"Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины посредством деморализации Вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления", – говорится в описании.

В "карточке" Арестовича также значится, что его кличка – Люся, а российские пропагандисты называют его Карамелькой.

На фото в профиле Арестовича – скриншот из комедии "Не бойся, я рядом" (2012), в которой экс-советник главы ОП сыграл роль Люси Зайцевой.

Скриншот: myrotvorets.center
Скриншот: myrotvorets.center

Контекст:

17 января Арестович уволился с должности советника Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Перед этим в программе "Романенко. Беседы" экс-советник главы ОП обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания. Бывший советник Ермака добавил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".

19 декабря Арестович рассказал, что 17 января он "приехал на работу, как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочет переступать его порог".Он также раскритиковал "шоу в Жулянах" с возвращением в страну пятого президента Украины Петра Порошенко.

20 января в Офисе президента сообщили, что Арестович формально остается внештатным советником главы ОП Украины Андрея Ермака, несмотря на его слова об увольнении.

Теги: Алексей Арестович, сайт Миротворец, Офис президента Украины, ТКГ
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