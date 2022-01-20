"Профессиональный провокатор". Арестович появился в базе "Миротворца"

В "карточке" Арестовича также значится, что его кличка – Люся, а российские пропагандисты называют его Карамелькой.
На фото в профиле Арестовича – скриншот из комедии "Не бойся, я рядом" (2012), в которой экс-советник главы ОП сыграл роль Люси Зайцевой.
17 января Арестович уволился с должности советника Андрея Ермака и с должности спикера украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.
Перед этим в программе "Романенко. Беседы" экс-советник главы ОП обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нарушении обещаний и раскритиковал власть. По мнению Арестовича, Зеленский, придя к власти, нарушил базовые предвыборные обещания. Бывший советник Ермака добавил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась".
19 декабря Арестович рассказал, что 17 января он "приехал на работу, как обычно, подошел к зданию и понял, что больше не хочет переступать его порог".Он также раскритиковал "шоу в Жулянах" с возвращением в страну пятого президента Украины Петра Порошенко.
20 января в Офисе президента сообщили, что Арестович формально остается внештатным советником главы ОП Украины Андрея Ермака, несмотря на его слова об увольнении.