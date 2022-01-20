"Профессиональный провокатор". Арестович появился в базе "Миротворца"

Вопреки заявлениям Алексея Арестовича, в Офисе президента не подтверждают факт его увольнения с должности советника главы ОП и формально считают своим внештатным сотрудником Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины посредством деморализации Вооруженных сил Украины. Дискредитация государственных органов власти и управления", – говорится в описании.

В "карточке" Арестовича также значится, что его кличка – Люся, а российские пропагандисты называют его Карамелькой.

На фото в профиле Арестовича – скриншот из комедии "Не бойся, я рядом" (2012), в которой экс-советник главы ОП сыграл роль Люси Зайцевой.

Скриншот: myrotvorets.center