Прощание с Марчуком состоится 7 августа

"Прощание с Евгением Кирилловичем Марчуком, украинским государственным деятелем, первым председателем Службы безопасности Украины, состоится в субботу, 7 августа, с 12.00 до 15.00 в Доме официальных приемов по адресу: ул. Грушевского, 22", – говорится в сообщении.

Контекст:

Евгений Марчук скончался 5 августа на 81-м году жизни. По информации СБУ, причиной смерти стало обострение проблем с сердцем после коронавирусной инфекции.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Марчук всю жизнь посвятил защите национальных интересов. Он был генералом КГБ, который стал украинским государственником, добавил украинский историк, публицист Александр Зинченко.

Марчук в 1991–1994 годах был главой СБУ, в 1995–1996 годах – премьер-министром Украины, в 2003–2004 годах – министром обороны. В ноябре 2018 года Марчук был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности. 19 мая 2019 года он вышел из переговоров в ТКГ.