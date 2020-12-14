Рада 17 декабря может рассмотреть законопроект об "инвестиционных нянях"

По словам главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, законопроект об "инвестиционных нянях" желательно было бы принять до конца года.

Разумков: Надеюсь, к четвергу законопроект об "инвестиционных нянях" будет готов для рассмотрения Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада может рассмотреть законопроект об "инвестиционных нянях" в четверг, 17 декабря. Об этом на заседании согласительного совета депутатских фракций и групп 14 декабря сказал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Законопроект об "инвестиционных нянях" – на четверг на повторное второе чтение. Надеюсь, он будет готов. Желательно было бы его принять в конце года", – сказал он.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, президент Украины Владимир Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января. Тогда он говорил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков, будет работать с клиентом круглосуточно" и решать все проблемы инвестора в любое время.

Законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" президент внес в парламент 1 июля. В первом чтении Рада приняла его 21 июля.

Законопроект предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает €30 млн. Инвесторы должны создавать не менее 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где ожидаются вложения. Согласно документу, они должны получить прямой договор с правительством Украины.

Объем государственной поддержки для инвестора прописывается в специальном договоре. Он не может превышать 30% от планового объема проекта со значительными инвестициями (строительство, модернизация, техническое или технологическое переоборудование объектов, покупка оборудования и комплектующих изделий к нему).

1 декабря парламент отправил законопроект на доработку.