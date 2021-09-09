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Рада планирует принять законопроекты, нормы которых будут иметь фатальные последствия для рынка украинской международной логистики – СМИ

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Законопроекты могут быть выгодны украинским торговым сетям, которые хотят ограничить возможности для покупок за границей, пишет "Прямий"
Законопроекты могут быть выгодны украинским торговым сетям, которые хотят ограничить возможности для покупок за границей, пишет "Прямий"
Фото: depositphotos.com

Под предлогом борьбы с контрабандой парламент с 1 февраля 2022 года планирует ввести сбор кодов ИНН с получателей международных почтовых и экспресс-отправлений, пишет 9 сентября на своем сайте телеканал "Прямий" в материале под заголовком "Получателей посылок из-за рубежа Рада берет "под колпак". Журналисты отмечают, что государство собирается более тщательно отслеживать, что и в каком объеме заказывают украинцы из-за рубежа.

"С 1 февраля 2022 года планируется ввести сбор кодов ИНН с получателей международных почтовых и экспресс-отправлений. Под предлогом повышения эффективности борьбы с контрабандой государство собирается более тщательно отслеживать, что и в каком объеме заказывают украинцы из-за рубежа. Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении связанные законопроекты №4279 и №4278, зарегистрированные еще 28 октября 2020 года, некоторые нормы которых содержат откровенно противоречивые и, можно сказать, фатальные последствия для рынка украинской международной логистики", – сказано в статье.

Авторы материала подчеркивают, что все участники рынка объединились против этих законодательных инициатив.

"Все без исключения экспресс-перевозчики и почтовые операторы в шоке и выступают единым фронтом против, чего не было практически никогда. Компании уже выразили категорический протест. "Новая Почта Глобал", Meest, представители крупнейших международных сетей DHL, Fedex, UPS, в том числе и государственная "Укрпошта" предупреждают, что законодательное новшество приведет к токсичным для их имиджа рискам, в частности к возникновению операционных коллапсов, задержек доставки, массовому возврату товаров и увеличению сумм компенсации за недоставленные своевременно отправления. А главное – будет создан существенный риск утечки или намеренного слива персональных данных украинцев мошенникам", – пишут журналисты "Прямого".

Они отмечают, что такие законопроекты могут быть выгодны украинским торговым сетям, которые хотят ограничить возможности для покупок за границей.

"Перевозчики и почтовики полагают также, что инициаторы открыто лоббируют интересы крупного украинского ритейла, который неоднократно пытался ограничить покупки гражданами более дешевых аналогов их товаров на международных площадках. В среднем крупные украинские торговые сети устанавливают наценку на свои товары в размере от 200% до 500%", – указывают авторы статьи.

Контекст:

Рада приняла в первом чтении эти законопроекты 27 января 2021 года.

Теги: Верховная Рада, почта, контрабанда, Новая почта, парламент, законопроект, Укрпошта, DHL, покупки
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