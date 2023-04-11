ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада поддержала закон об ужесточении продажи и использования фейерверков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект был зарегистрирован в июне 2022 года
Законопроект был зарегистрирован в июне 2022 года
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении и в целом проект закона №7438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования и обращения пиротехнических изделий". Об этом сообщается в карточке законопроекта.

Он был зарегистрирован в парламенте 6 июня 2022 года и принят в первом чтении 16 августа.

"Особую актуальность установление контроля и ограничения использования пиротехнических изделий приобретает в связи с осуществлением РФ актов вооруженной агрессии, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов", – говорится в пояснительной записке.

Также, по мнению авторов документа, контроль и ограничение использования пиротехнических изделий будут актуальными и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий.

"Законопроект призван ввести ограничение продаж, передачи и использования пиротехнических изделий для обеспечения здоровья и безопасности как людей, так и животных", – указано в записке.

Закон запрещает использование и продажу фейерверков, кроме класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (не более 60 дБ). Их можно будет использовать во время праздничных и нерабочих дней, праздников в соответствии с решением местного совета и на спортивных соревнованиях. Закон устанавливает возрастное ограничение для покупки фейерверков – 16 лет.

Как сообщил в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, закон поддержали 290 нардепов.

Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.

6 июня 2022 года – после начала полномасштабного вторжения – президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на период действия военного положения

23 декабря в Киевской области запретили продажу и использование пиротехнических средств на период действия военного положения.

Теги: Верховная Рада, пиротехника, фейерверк, война России против Украины, Ярослав Железняк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Экс-продюсер Ани Лорак Фалеса переехал в РФ и удалил свой аккаунт в сети. Ранее российские оккупанты уничтожили его дом и офис в Киеве
Галина ГРИШИНА
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Садоводы назвали сорта абрикоса, которые наиболее устойчивы к монилиозу
Галина ГРИШИНА
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Объемный декор в одном стиле. Дизайн маникюра от французского мастера. Пять вариантов
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Мишина показала парную фотосессию с сыном. Фото
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Вкусный салат из пекинской капусты, яиц и свежих огурцов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как защитить деревья от муравьев. Надежный способ без химикатов
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
Как можно использовать масло из рыбных консервов. Лайфхак
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
35-летняя Никитюк снялась в белых облегающих шортах и топе
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
ДТП с участием Остапа Ступки. В театре Франко рассказали, что будет с ролями актера
Галина ГРИШИНА
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как подобрать стрижку по форме лица. Советы стилиста
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Как легко натереть имбирь. Проверенный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
49-летняя Клум снялась топлес. Фото
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
"Это что-то невероятное". Вкуснейшая итальянская паска панеттоне. Рецепт быстрого приготовления
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Танкович рассказал, как отказался от русского языка и перешел на украинский
Галина ГРИШИНА
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
27-летняя Бех-Романчук показала фигуру в микрошортах и миниатюрном топе
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
  Stasya выпустила новую песню после дебютного трека "Світ ловив". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как сложилась личная жизнь Dzidzio и Slavia спустя два года после расставания. Причины развода и правда о романе артиста с кумой Цибульской (46362) G
2
Мишина показала живот на зеркальном селфи-снимке. Фото (36913)
3
Как Яма оказался за границей в первые дни войны и что говорят о хореографе в украинском шоу-бизнесе (36266)
4
В белье, бикини и укороченном топе. 53-летняя Лопес в одном ролике показала себя 20 лет назад и сейчас. Видео (32952)
5
"Делаю то, что хочу". 56-летняя Холли Берри снялась топлес на балконе (31245)
6
Модный эксперт назвала цвет, которого стоит избегать женщинам старше 50 лет (31243)
7
Профилактика монилиоза. Садовод рассказал, чем в апреле повторно обработать абрикосы, чтобы собрать хороший урожай (26405)
8
Михаил Поплавский после 30 лет руководства Университетом культуры заявил о передаче полномочий (25910) Актуально
 
 
 
 