Рада поддержала закон об ужесточении продажи и использования фейерверков

Законопроект был зарегистрирован в июне 2022 года Фото: depositphotos.com

Он был зарегистрирован в парламенте 6 июня 2022 года и принят в первом чтении 16 августа.

"Особую актуальность установление контроля и ограничения использования пиротехнических изделий приобретает в связи с осуществлением РФ актов вооруженной агрессии, грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов", – говорится в пояснительной записке.

Также, по мнению авторов документа, контроль и ограничение использования пиротехнических изделий будут актуальными и после окончания войны, поскольку у подавляющего большинства людей в течение длительного времени будет сохраняться посттравматическое стрессовое расстройство, возникшее в результате переживания обстрелов во время военных действий.

"Законопроект призван ввести ограничение продаж, передачи и использования пиротехнических изделий для обеспечения здоровья и безопасности как людей, так и животных", – указано в записке.

Закон запрещает использование и продажу фейерверков, кроме класса F1, которые имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума (не более 60 дБ). Их можно будет использовать во время праздничных и нерабочих дней, праздников в соответствии с решением местного совета и на спортивных соревнованиях. Закон устанавливает возрастное ограничение для покупки фейерверков – 16 лет.

Как сообщил в Telegram народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, закон поддержали 290 нардепов.