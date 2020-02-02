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Рахманин: Кабмин Украины в массе своей – миссионеры без веры, проповедники без паствы и кабинетные визионеры

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что нынешнее украинское правительство не выглядит единой командой.

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Рахманин: Некоторые министры до сих пор не поняли, куда они попали
Рахманин: Некоторые министры до сих пор не поняли, куда они попали
Фото: wikipedia.org

Нынешний Кабинет Министров Украины "хаотичен", считает народный депутат, председатель фракции "Голос" в Верховной Раде Сергей Рахманин. Об этом он сказал в интервью НВ, опубликованном 2 февраля.

"Правительство... такое же хаотичное, как и парламент. Некоторые министры до сих пор не поняли, куда они попали и что должны делать. В правительстве есть люди, вызывающие симпатию, но оно не выглядит командой, а [премьер-министр Украины Алексей] Гончарук не выглядит безусловным авторитетом для этих людей. Кабмин, к сожалению, в массе своей – миссионеры без веры, проповедники без паствы и кабинетные визионеры", – заявил Рахманин.

В частности, нардеп не уверен, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко имеет общую с представителями Офиса президента точку зрения на будущее и механизмы работы с оккупированными Донбассом и Крымом.

Кабинет Министров Украины был избран 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады IX созыва. Из предыдущего состава правительства остались два министра – Оксана Маркарова, глава Министерства финансов, и Арсен Аваков, министр внутренних дел.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Сергей Рахманин, правительство, Вадим Пристайко
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