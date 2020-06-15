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Рассмотрение апелляции на арест Антоненко отложили на три недели

Следующее судебное заседание по апелляции на продление содержания под стражей подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко состоится 6 июля.

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Антоненко находится под стражей с декабря 2019 года
Антоненко находится под стражей с декабря 2019 года
Фото: EPA

Киевский апелляционный суд перенес на 6 июля рассмотрение апелляционной жалобы на продление содержания под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко. Об этом сообщается на странице Free Riff в Facebook.

"Заседание по апелляционной жалобе на постановление следственного судьи Печерского райсуда Киева, которым Андрею Антоненко продлили срок содержания под стражей, закончилось не начавшись. Материалы дела в суд не могут доставить уже две недели. Следующее судебное заседание 06.07.2020 в 16.15", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/FreeAntonenko/posts/167596518084461

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр МВД Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, а 25 мая 2020 года отпустил под залог), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Кузьменко (заключена под стражу).

22 мая полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Фигуранты дела заявляют о своей невиновности, в их защиту регулярно проходят митинги.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если подозреваемые по делу об убийстве журналиста окажутся невиновными, то будут сделаны серьезные кадровые выводы. "Мощный ли Аваков министр? Да. Его сегодняшняя ответственность – дело Шеремета. Он это дело начал – он его должен довести до конца. До результата. Чтобы все, кто причастен к убийству Шеремета, были наказаны", – сказал глава государства.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, Андрей Антоненко
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