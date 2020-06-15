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Разумков о языковом законе: Гуманитарные вопросы должны объединять общество

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что общество нельзя объединить вопросами налогов или экономики. Об этом он сказал, комментируя свое мнение, что языковой закон нужно менять.

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Разумков: Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и на английском
Разумков: Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и на английском
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Гуманитарные вопросы, к которым относится вопрос языка, должны объединять общество. Такое мнение спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил "Буквам" в интервью, опубликованном 12 июня.

Журналистка попросила прокомментировать его мнение о необходимости внести изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

"Гуманитарные вопросы должны объединять общество. Вы никогда его не объедините вопросами экономики или налогов. Если мы говорим о возвращении временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, то это также один из механизмов коммуникации с ними. И если мы будем занимать по тем или иным вопросам, в том числе истории, радикальные позиции, то это не добавит нам в переговорах", – сказал Разумков.

По его словам, "не надо брать вопросы, которые разъединяют общество".

"Восприятие тех или иных процессов на востоке и западе кардинально отличается. Тем более, на оккупированном востоке. Поэтому я лично никогда не строил кампании вокруг языка и считаю, что это неправильно", – отметил спикер Рады.

Он считает, что государственным языком в Украине должен быть украинский, а статус русского языка – "как это предусмотрено в Конституции".

"Я неплохо говорю и на украинском, и на русском, иногда и на английском. Но если мы говорим об определенных процессах, то давайте вспомним позицию наших зарубежных партнеров. Что о нем сказала Венецианская комиссия? Есть много вопросов", – объяснил Разумков.

Согласно Конституции, единственным государственным языком в Украине является украинский.

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский язык является обязательным для использования по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

На брифинге 1 июня 2020 года Разумков выразил мнение, что в закон о функционировании украинского языка как государственного нужно внести изменения и при этом "учитывать позиции всех". Спикер отказался уточнить, о каких изменениях идет речь.

Теги: налоги, экономика, языковой закон, украинский язык, закон, Дмитрий Разумков
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