Разумков: Олигархов в СНБО нет, и не хотелось бы, чтобы были

Так он ответил на ранее прозвучавшее предложение секретаря СНБО Алексея Данилова назвать, кто из членов СНБО является олигархом.

"Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи. Это главная цель – и моя, и коллег по парламенту. Я уверен, что и секретарь СНБО нас в этом поддержит. А манипулировать, что там кто-то есть... Пока что нет, и мне бы очень не хотелось, чтобы [они] там появились. А тем более мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы", – сказал Разумков.

По его мнению, в положении законопроекта о деолигархизации (№5599), согласно которому СНБО составляет реестр олигархов, есть конфликт интересов.

Он сказал, что действие этого документа будет распространяться на две категории граждан – на представителей власти и на так называемых больших бизнесменов, которые теоретически могут попасть в список олигархов.

"И когда одна из сторон будет принимать решение, кто входит, а кто не входит в этот процесс... Я хотел бы напомнить и господину Данилову, и своим коллегам, что в СНБО входят все представители власти, то есть это можно считать конфликтом интересов... Если мы говорим о том, чтобы назвать олигархов, давайте так: тех, кого по этому закону можно отнести в будущем к олигархам, уже видели в истории нашего государства", – заявил политик.

Разумков 24 июля заявил, что у членов Совета нацбезопасности может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса.

Спикер и раньше высказывал мнение, что включение лиц в реестр олигархов – "это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции". Он тогда анонсировал внесение поправок в законопроект о деолигархизации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Данилов заявлял, что законопроект №5599, который наделяет совет полномочиями составлять перечень олигархов, не создает для членов СНБО конфликта интересов.

"Если уважаемый господин, член совета СНБО, председатель Верховной Рады считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, для того, чтобы здесь был конфликт интересов", – сказал Данилов.