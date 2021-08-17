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ПОЛИТИКА

Разумков: Олигархов в СНБО нет, и не хотелось бы, чтобы были

Разумков: Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи
Разумков: Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи
Фото: rada.gov.ua

В нынешнем составе Совета нацбезопасности и обороны Украины нет олигархов, и не хочется, чтобы они там появились. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге во время визита в Полтавскую область 17 августа, пишет "Интерфакс-Украина".

Так он ответил на ранее прозвучавшее предложение секретаря СНБО Алексея Данилова назвать, кто из членов СНБО является олигархом.

"Давайте писать законы так, чтобы в СНБО не появлялись олигархи. Это главная цель – и моя, и коллег по парламенту. Я уверен, что и секретарь СНБО нас в этом поддержит. А манипулировать, что там кто-то есть... Пока что нет, и мне бы очень не хотелось, чтобы [они] там появились. А тем более мне бы не хотелось, чтобы там были люди, которые даже гипотетически могут в будущем отстаивать чьи-то интересы", – сказал Разумков.

По его мнению, в положении законопроекта о деолигархизации (№5599), согласно которому СНБО составляет реестр олигархов, есть конфликт интересов.

Он сказал, что действие этого документа будет распространяться на две категории граждан – на представителей власти и на так называемых больших бизнесменов, которые теоретически могут попасть в список олигархов.

"И когда одна из сторон будет принимать решение, кто входит, а кто не входит в этот процесс... Я хотел бы напомнить и господину Данилову, и своим коллегам, что в СНБО входят все представители власти, то есть это можно считать конфликтом интересов... Если мы говорим о том, чтобы назвать олигархов, давайте так: тех, кого по этому закону можно отнести в будущем к олигархам, уже видели в истории нашего государства", – заявил политик.

Разумков 24 июля заявил, что у членов Совета нацбезопасности может быть конфликт интересов, так как они контактируют с представителями бизнеса.

Спикер и раньше высказывал мнение, что включение лиц в реестр олигархов – "это не зона ответственности СНБО ни с точки зрения логики, ни с точки зрения закона, в том числе и Конституции". Он тогда анонсировал внесение поправок в законопроект о деолигархизации, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Данилов заявлял, что законопроект №5599, который наделяет совет полномочиями составлять перечень олигархов, не создает для членов СНБО конфликта интересов.

"Если уважаемый господин, член совета СНБО, председатель Верховной Рады считает, что среди членов СНБО есть олигархи, то я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, для того, чтобы здесь был конфликт интересов", – сказал Данилов.

Контекст:

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку "фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране". По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять "на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду".

Данилов сказал, что по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался. В "Слуге народа" считают, что до пяти действующих нардепов из других фракций могут быть причислены к олигархам. 

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования; является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость его активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия "Слуга народа" анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, СНБО, законопроект, олигархи, Дмитрий Разумков, Алексей Данилов
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