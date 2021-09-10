Реакции на материал CNN о вагнеровцах и союз Путина с Лукашенко. 10 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" Фото: Шустер online / Facebook

Среди других тем, которые будут затронуты в программе, – расследование дела сбитого рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", реакции на материал CNN о спецоперации по вагнеровцам и дальнейшие действия Украины в отношении военных преступников, крупномасштабные военные учения российских войск в Беларуси.

Гостями студии будут:

генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова;

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

глава исполнительного комитета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;

глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия;

замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев;

сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;

нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук;

нардеп (внефракционный) Евгений Шевченко;

экс-министр культуры Беларуси, член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко;

сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.