Реакции на материал CNN о вагнеровцах и союз Путина с Лукашенко. 10 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Среди других тем, которые будут затронуты в программе, – расследование дела сбитого рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", реакции на материал CNN о спецоперации по вагнеровцам и дальнейшие действия Украины в отношении военных преступников, крупномасштабные военные учения российских войск в Беларуси.
Гостями студии будут:
- генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова;
- министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
- глава исполнительного комитета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
- глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия;
- замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
- нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук;
- нардеп (внефракционный) Евгений Шевченко;
- экс-министр культуры Беларуси, член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко;
- сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич.
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.
Контекст:
Программа Шустера выходит по пятницам с сентября 2019 года.