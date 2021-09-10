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Реакции на материал CNN о вагнеровцах и союз Путина с Лукашенко. 10 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина"
Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина"
Фото: Шустер online / Facebook

Вечером 10 сентября выйдет в эфир ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Одной из основных тем станет сотрудничество президента РФ Владимира Путина с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко и угроза этого союза для Украины, сообщается на странице "Шустер online" в Facebook.

Среди других тем, которые будут затронуты в программе, – расследование дела сбитого рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", реакции на материал CNN о спецоперации по вагнеровцам и дальнейшие действия Украины в отношении военных преступников, крупномасштабные военные учения российских войск в Беларуси.

Гостями студии будут:

  • генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова; 
  • министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;
  • глава исполнительного комитета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили;
  • глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия;
  • замглавы фракции "Батьківщина" Сергей Соболев;
  • сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко;
  • нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук;
  • нардеп (внефракционный) Евгений Шевченко;
  • экс-министр культуры Беларуси, член президиума координационного совета Беларуси Павел Латушко;
  • сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич.

Трансляция начнется в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online.

https://www.facebook.com/shusteronline/posts/10158431500066009

Контекст:

Программа Шустера выходит по пятницам с сентября 2019 года. 

Теги: Беларусь, Михаил Саакашвили, Ирина Геращенко, Сергей Соболев, Ирина Верещук, Дмитрий Кулеба, ток-шоу, Давид Арахамия, Ирина Венедиктова, политик Евгений Шевченко, Свобода слова Савика Шустера, Павел Латушко
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